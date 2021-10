RRB NTPC Result 2021: आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का कितना रह सकता है कट ऑफ? यहां देखें कट ऑफ और रिजल्ट डेट

नई दिल्ली. RRB NTPC Result 2021: आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा (RRB NTPC 2021) के रिजल्ट (RRB NTPC Result 2021) का उम्मीदवार बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. गौरतलब है कि आरआरबी एनटीपीसी पहले राउंड की ऑनलाइन परीक्षा (RRB NTPC 2021 CBT 1) 7 चरणों में आयोजित हुई थी. जिसके लिए करीब 1 कारोड़ से भी अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से कट ऑफ क्लियर करने वाले उम्मीदवार ही RRB NTPC 2021 में क्वालीफाई कर पाएंगे.

बता दें कि आरआरबी, RRB NTPC 2021 के लिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ (rrb ntpc cut off) स्कोर जारी करेगा. जानकारों का मानना है कि आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा (RRB NTPC Result 2021) का कट ऑफ काफी अधिक रह सकता है. लिहाजा सीमित संख्या में ही सीबीटी 2 के लिए उम्मीदवार क्वालीफाई करेंगे. संभवतः बोर्ड 2.5 लाख उम्मीदवारों को क्वालिफाइड घोषित कर सकता है. बाकी उम्मीदवारों की छंटनी की जा सकती है.

RRB NTPC Result 2021: इतना रह सकता है कट ऑफ

कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ (rrb ntpc cut off) 80 के आसपास रह सकता है. वही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए भी कट ऑफ स्कोर (rrb ntpc cut off) हाई रह सकता है. बता दें कि रिजल्ट के साथ ही आरआरबी कट ऑफ (rrb ntpc cut off) स्कोर भी जारी करेगा. रिजल्ट कब जारी होगा इसकी जानकारी आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी.

RRB NTPC Result 2021: इन पदों पर होगी भर्ती

गौरतलब है कि आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा (RRB NTPC 2021) के तहत रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के पोस्ट जैसे कि क्लर्क सह टाइपिस्ट, टाइम कीप,र ट्रेन क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, कमर्शियल सह टिकट क्लर्क, कमर्शियल अप्रेंटिस मालगाड़ी समेत कुल 35281 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. RRB NTPC Result 2021 संबंधित अपडेट के लिए उम्मीदवार आरआरबी की वेबसाइट पर विजिट करते रहें.

