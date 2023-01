RRB Group D PET Admit Card : दो जोन ने जारी किए आरआरबी ग्रुप डी PET एडमिट कार्ड

RRB Group D PET Admit Card : रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी भर्ती के फिजिकल एफिसिएंसी टेस्ट (PET) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. आरआरबी ग्रुप डी पीईटी एडमिट कार्ड आरआरसी वेस्टर्न रीजन की वेबसाइट rrc-wr.com और आरआरसी ईस्ट कोस्ट रीजन की वेबसाइट rrcbbs.org.in पर उपलब्ध हैं. अन्य जोन भी जल्द ही एडमिट कार्ड जारी करेंगे.

रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर में ग्रुप डी के लिए फिजिकल एफिसिएंसी टेस्ट (PET) 10 से 12 जनवरी तक 2023 को ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम, भुवनेश्वर में होगा. वहीं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, वेस्टर्न रेलवे, मुंबई में ग्रुप डी के लिए फिजिकल टेस्ट 10 से 21 जनवरी तक 2023 होगा.

कैसे डाउनलोड करें ग्रुप डी भर्ती फिजिकल टेस्ट एडमिट कार्ड

-सबसे पहले रीजनल वेबसाइट पर जाएं

– अब ‘Centralised Employment Notification No. 01/2019 for Level-1 posts’ and click on ‘Click here to view/download Notice No. 2 regarding Physical Efficiency Test (PET)’ टैब पर क्लिक करें

-अब एडमिट कार्ड लिंक पर जाएं

-अब रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि एंटर करें

-अब आरआरसी ग्रुप डी पीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट करें

ये भी पढ़ें-

Railway Govt Jobs 2023 : रेलवे में अप्रेंटिस जॉब का मौका, 10वीं पास के लिए 4000 से ज्यादा वैकेंसी

Navodaya Vidyalaya Admission 2023 : छठी कक्षा में एडमिशन के लिए करें रजिस्ट्रेशन, गर्ल स्टूडेंट्स के लिए इतनी सीटें हैं रिजर्व

Tags: Admit Card, Government jobs, Jobs news, RRB jobs