61 लाख की नौकरी जिसके लिए डिग्री की भी जरूरत नहीं, चेक करें डिटेल

नई दिल्ली. डिग्री के बिना आजकल कोई नौकरी नहीं है जो आपको अच्छा वेतन दे. लेकिन एक जॉब रिक्रूटर ने इससे बिल्कुल उलट कुछ खुलासा किया है. 24 वर्षीय एलेनी पावलोविच (Eleni Pavlovic) मार्केटिंग में विशेषज्ञता रखने वाली मैनेजर हैं जो लोगों, संचालन, फाइनेंस और डेटा प्रोडक्ट देखती हैं. उन्होंने रिकमेंड किया है कि जॉब हंटर्स product data analyst की भूमिका पर गौर करें. उन्होंने आगे कहा कि ‘तकनीकी कंपनियां आप के लिए लड़ेंगी’ क्योंकि यह अपेक्षाकृत नई भूमिका है, जो अभी बहुत से लोग नहीं कर रहे.

एलेनी एक टिकटॉक वीडियो में बताती हैं, “आप आम तौर पर किसी ऐसे ऐप या प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं, जहां आप प्रोडक्ट की सफलता का विश्लेषण (analysing the success of the product) कर रहे होंगे. ” यह मूल्यांकन करना कि ऐप के किन हिस्सों का उपयोग अधिकांश उपयोगकर्ता कर रहे हैं और ऐप के किन हिस्सों में वे वास्तव में नहीं जा रहे हैं.

“फिर जिन क्षेत्रों में वे वास्तव में नहीं जा रहे हैं, आप सुझाव दे रहे होंगे कि प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से कैसे बेहतर बनाया जाए. ताकि अधिक लोग इसका उपयोग करें. “

कौशल को निखारने के लिए ऑनलाइन कोर्स

इस नौकरी की सबसे अच्छी बात यह है कि इस नौकरी को पाने के लिए किसी विश्वविद्यालय की डिग्री की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, एलिना ने सुझाव दिया कि अपने कौशल को निखारने के लिए ऑनलाइन कोर्स करना कोई बुरा नहीं है, और आपको ‘senior stakeholders’ से बात करने के लिए कॉन्फिडेंट होना होगा.

किसी भी पृष्ठभूमि से इसमें आ सकते हैं

अपने दो साल के अनुभव के साथ, एलेनी का कहना है कि आप £60k तक कमा सकते हैं, हालांकि ग्लासडूर (GlassDoor) के पास उत्पाद डेटा विश्लेषक (product data analyst) के लिए औसत आधार वेतन (average base pay) £33k है. “मुझे लगता है कि आप सभी प्रकार की पृष्ठभूमि से इसमें आ सकते हैं. “आपको जो मुख्य चीज चाहिए वह है ऐप्स को अधिक कुशल बनाने और उत्पाद को बेहतर बनाने का जुनून, विश्लेषण के साथ अनुभव.

एलेनी का कहना है कि अब एक नई भूमिका की तलाश करने का सही समय है. उन्होंने कहा, “आपको डिग्री की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक विशिष्ट विश्लेषक की भूमिका नहीं है, और आपको वरिष्ठ हितधारकों से बात करने में सहज होना होगा.

नई चीज़ शुरू करने का अच्छा समय

उन्होंने बताया कि, “कंपनियां उन हायरिंग को पूरा करना चाह रही हैं, जो उन्हें 2020 में करनी थी. लेकिन महामारी के कारण नहीं कर सके. अब वे 2021 के लिए अपने ग्रोथ प्लान्स के लिए हायर करेंगे. कोई नई चीज़ शुरू करने का अच्छा समय है.

ईमानदारी से, यह नौकरी एक सपने की तरह लगती है और यदि आप कॉलेज के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं और फिर भी कमाना चाहते हैं, तो यह आपकी मर्जी है. (खबर सोर्स- www.indiatimes.com)

