RSMSSB Fireman Result 2022 : फायरमैन भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें नतीजे

RSMSSB Fireman Result 2022 : राजस्थान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड (RSMSSB) ने फायरमैन सीधी भर्ती 2021 के अंतर्गत होने वाली फायरमैन और असिस्टेंट फायरमैन भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 29 जनवरी 2022 को किया गया था. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपने रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. राजस्थान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड ने रिजल्ट के साथ कटऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए हैं. इसे भी आधिकारिक वेबसाइट पर चेक किया जा सकता है. नोटिस के अनुसार इस परीक्षा में पास उम्मीदवारों को फिजिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा.

ऐसे चेक करें फायरमैन भर्ती परीक्षा 2021 का रिजल्ट

– सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं

– अब ‘Fireman 2021 : List of Selected Candidates for Physical & Practical Test’ or ‘ Assistant Fire Officer 2021 : List of Selected Candidates for Physical & Practical Test’ पर क्लिक करें

– अब रिजल्ट डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा

– अब एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी, इसमें अपना रिजल्ट चेक कर लें

