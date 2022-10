RSMSSB PTI Answer Key 2022 Released: जारी हुई RSMSSB PTI 2022 की आंसर की, ऐसे करें डाउनलोड

RSMSSB PTI Answer Key 2022 Released: राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) ने फिजिकल एजुकेशन टीचर (PTI) की भर्ती परीक्षा की आंसर की (RSMSSB PTI Answer Key 2022) जारी कर दी है. उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आंसर की (RSMSSB PTI Answer Key 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवार 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2022 तक sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से आंसर की (RSMSSB PTI Answer Key 2022) के खिलाफ आपत्ति भी उठा सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://rsmssb.rajasthan.gov.in/page?menuName=ApBuI6wdvnNKC6MoOgFsfXwFRsE7cKLr पर क्लिक करके भी RSMSSB PTI 2022 की आंसर की (RSMSSB PTI Answer Key 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक के जरिए भी नीचे दिए गए इन स्टेप्स के माध्यम से भी आंसर की (RSMSSB PTI Answer Key 2022) देख सकते हैं. यदि कोई अपत्तियां हो, तो उम्मीदवारों को आंसर की के खिलाफ प्रति आपत्ति 100 रु का सर्विस चार्ज भुगतान करना पड़ेगा.

RSMSSB PTI Answer Key 2022 ऐसे करें डाउनलोड

RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं

‘न्यूज एंड नोटिफिकेशन’ सेक्शन में जाएं.

उसके बाद ‘Download’ PDF Link given under ‘PTI 2022 : Final Answer Key,(Paper-II)’ or ‘PTI 2022 : Final Answer Key,(Paper-II)’ क्लिक करें.

आपका RSMSSB PTI Answer Key 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

RSMSSB PTI Answer Key 2022 डाउनलोड करें और इसे सेव करें.

