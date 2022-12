Sarkari Job 2022-23: 7वीं से लेकर 12वीं पास के लिए नौकरियां, क्लर्क, चपरासी, सफाई कर्मचारी की वैकेंसी, 63000 तक सैलरी

Sarkari Job 2022-23, Aurangabad Cantonment Board Recruitment 2022-23: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौक़ा आया है. खास बात यह है कि 7वीं पास से लेकर 12वीं पास उम्मीदवार भी इन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं. दरअसल कैंट में क्लर्क, चपरासी, सफाई कर्मचारी समेत कई पदों पर भर्तियां निकली हैं. ऐसे में भर्ती वैकेंसी की सभी डिटेल चेक कर जल्दी से जल्दी फ़ार्म भर लें.

Aurangabad Cantonment Board Recruitment 2022-23 Vacancy: इन पदों पर होंगी भर्तियां

दरअसल यह भर्ती औरंगाबाद छावनी परिषद ने निकाली है. जिसके तहत क्लर्क के 4, ड्रेसर के 1, इलेक्ट्रिशियन के 1, लैब असिस्टेंट के 1, माली के 1, मज़दूर के 1, दाई के 1, चपरासी के 3, पंप ऑपरेटर के 1, सफ़ाई कर्मचारी के 16 एवं वॉल्व मैन के 1 पद भरे जाएंगे.

Aurangabad Cantonment Board Recruitment 2022-23 Eligibility: शैक्षिक योग्यता

जूनियर क्लर्क – ग्रेजुएशन की डिग्री

ड्रेसर – 10वी पास के साथ CMD का सर्टिफ़िकेट

इलेक्ट्रिशियन – 10वी पास के साथ इलेक्ट्रिशियन में आईटीआई

लैब असिस्टेंट – 12वीं पास के साथ DMLT पास

माली – 10वी पास के साथ माली का सर्टिफ़िकेट कोर्स

मज़दूर – 7वीं पास

मिडवाइफ – 12वीं पास के साथ नर्स मिजवाइफरी का कोर्स

चपरासी – 10वी पास

पंप ऑपरेटर – 10वीं अथवा 12वीं पास के साथ पंप ऑपरेटर में आईटीआई

सफ़ाई कर्मचारी – 7वीं पास

वॉल्व मैन – 10वीं पास

Aurangabad Cantonment Board Recruitment 2022-23 Apply Online: कैसे करें आवेदन

इच्छुक उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट aurangabad.cantt.gov.in पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा. इसके बाद निम्नलिखित पते पर 6 जनवरी से पहले भेजना होगा.

Chief Executive Officer

Office of the Aurangabad Cantonment Board,

Bungalow No. 10, Opposite Income Tax Office, Nagar Road, Cantonment

Aurangabad – 431 002 (Maharashtra)

Aurangabad Cantonment Board Recruitment 2022-23 Age Limit: आयु सीमा

पदों के लिए 21-30 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसमें आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को छूट दी जाएगी.

यहां देखें नोटिफिकेशन

