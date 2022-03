AIIMS Gorakhpur Recruitment 2022: एम्स गोरखपुर में निकली है कई पदों पर भर्ती, देखें नोटिफिकेशन समेत सभी डिटेल

AIIMS Gorakhpur Recruitment 2022, Sarkari Job UP: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, AIIMS, गोरखपुर में प्रिंसिपल (नर्सिंग), एसोसिएट प्रोफेसर, ट्यूटर समेत कई पदों पर भर्तियां (AIIMS Gorakhpur Recruitment 2022) निकली हुई है. पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को स्पीड पोस्ट/ डाक की मदद से ऑफलाइन आवेदन जमा करना होगा. आवेदन पत्र एम्स गोरखपुर की आधिकारिक वेबसाइट aiimsgorakhpur.edu.in पर उपलब्ध है. ध्यान दें कि आवेदन करने की लास्ट डेट 21 मार्च 2022 है.

कुल 23 पदों पर भर्ती निकाली गई है. जिनमें प्रोफेसर सह प्रिंसिपल के 1, एसोसिएट प्रोफेसर नर्सिंग के 2, असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग के 3 एवं ट्विटर के 17 पद शामिल हैं.

AIIMS Gorakhpur Recruitment 2022 Eligibility: शैक्षिक योग्यता

पदों के लिए बीएससी नर्सिंग से लेकर पीजी नर्सिंग तक की डिग्री मांगी गई है. विस्तृत डिटेल अधिसूचना में चेक करें.

AIIMS Gorakhpur Recruitment 2022 Age Limit: आयु सीमा

प्रोफेसर पदों के लिए 55 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 50, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 50 एवं ट्यूटर पदों के लिए 35 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं.

AIIMS Gorakhpur Recruitment 2022 Notification

AIIMS Gorakhpur Recruitment 2022 How To Apply: कैसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में एप्लीकेशन फॉर्म भरकर उसकी हार्ड कॉपी निम्नलिखित पते पर भेजना होगा-

“To

The Recruitment Cell

All India Institute of Medical Sciences, Gorakhpur

Kunraghat, Gorakhpur, Uttar Pradesh-273008″

ये भी पढ़ें-

SSC CHSL 2022: केंद्र सरकार के विभागों में 12वीं पास के लिए बंपर भर्ती, जानें आवेदन, योग्यता, चयन सब कुछ

NTPC Recruitment 2022: यहां निकली है 10वीं पास के लिए भर्तियां, 57 साल तक के उम्मीदवार करें आवेदन

Tags: Government jobs, Job