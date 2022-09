RPSC ASO 2022: असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर पद के लिए रिजल्ट जारी

RPSC ASO result 2022: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर ( Assistant Statistical Officer, ASO) परीक्षा 2022 के पद पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर परिणाम मेरिट लिस्ट देख सकते हैं. आरपीएससी एएसओ परीक्षा 2022 8 जुलाई को अजमेर और जयपुर जिला मुख्यालय में आयोजित की गई थी. उत्तर कुंजी 1 अगस्त को जारी की गई थी.

कुल 449 उम्मीदवार जिनके रोल नंबर मेरिट सूची में हैं, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन में उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं. आरपीएससी राज्य के आर्थिक और सांख्यिकी विभाग (Economic and Statistics Department) के तहत एएसओ के कुल 218 पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान चल रहा है.

आरपीएससी एएसओ परिणाम 2022 की जांच ऐसे करें

-आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं.

-होमपेज पर, “Result Preamble and Cut Off Marks (Provisional List of Candidates for Eligibility Checking) for Asst. Statistical Officer – 2021” पर क्लिक करें.

-आरपीएससी एएसओ परिणाम मेरिट सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी.

-रोल नंबर सर्च करके डाउनलोड करें और चेक करें.

RPSC ASO result 2022 डायरेक्ट लिंक

https://rpsc.rajasthan.gov.in/Static/Result/E6B1505BADB94B4BAE46E0A03A900ABB.pdf

ये भी पढ़ें-

CSBC ने जारी किया प्रोहिबिशन कांस्टेबल का एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

SSB में इन पदों पर बिना परीक्षा मिल सकती है नौकरी, जल्द करें आवेदन

Tags: Education news, Government jobs