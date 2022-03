Sarkari Job UP: यूपी में कौन कौन सी भर्तियां निकली हैं? जानिए यहां, 10वीं, 12वीं पास के लिए भी मौका

Sarkari Job UP, Government Jobs In UP, 10th 12th Pass Government Jobs: उत्तर प्रदेश के कई सरकारी विभागों में भर्तियां (Sarkari Job UP) शुरू हैं. जिनके लिए 10वीं, 12वीं पास (10th 12th Pass Government Jobs) से लेकर ग्रेजुएट एवं पोस्टग्रेजुएट पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. नीचे सभी भर्तियों (UP Government Jobs 222) की जानकारी एक-एक कर के साझा की जा रही है. उम्मीदवार आज ही भर्ती की अधिसूचना चेक कर निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करें.

UP Police Bharti 2022: यूपी पुलिस भर्ती 2022

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, UPPRPB द्वारा कार्यशाला कर्मचारी, हेड ऑपरेटर एवं असिस्टेंट ऑपरेटर पदों पर भर्ती (UP Police Recruitment 2022) की जा रही है. जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 15 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं.

यहां देखें डिटेल

UPRVUNL Recruitment 2022: यूपी बिजली विभाग भर्ती 2022

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, UPRVUNL में असिस्टेंट अकाउंटेंट, लैब असिस्टेंट, केमिस्ट ग्रेड 2 एवं जूनियर इंजीनियर ट्रेनी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए हैं. इच्छुक उम्मीदवार 21 मार्च 2022 तक पदों के लिए आवेदन जमा करें.

यहां देखें डिटेल

AIIMS Gorakhpur Recruitment 2022: एम्स गोरखपुर भर्ती

एम्स गोरखपुर में प्रोफेसर सह प्रिंसिपल, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं ट्यूटर पदों पर भर्ती निकली है. जिनके लिए इच्छुक उम्मीदवार 21 मार्च तक ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं.

यहां देखें डिटेल

ये भी पढ़ें-

SSC CHSL 2022: केंद्र सरकार के विभागों में 12वीं पास के लिए बंपर भर्ती, जानें आवेदन, योग्यता, चयन सब कुछ

NTPC Recruitment 2022: यहां निकली है 10वीं पास के लिए भर्तियां, 57 साल तक के उम्मीदवार करें आवेदन

Tags: Government jobs, Job