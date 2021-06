Sarkari Naukri 2021: जून माह की बड़ी भर्तियां, तीन हजार से अधिक पदों पर नौकरियां

नई दिल्ली. जून माह में देश के कई सरकारी विभागों और कंपनियों में विभिन्न पदों के लिए नौकरियां निकली है. इन पदों के लिए अभ्यर्थी विभागों की अधिकारिक वेबसाइट के जरिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकते हैं. एक नजर में जानिए किन-किन सरकारी विभागों में कितने पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इन भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि और योग्यता क्या है.भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी निदेशालय, तमिलनाडु (Directorate of Indian Medicine and Homeopathy, Tamilnadu) ने विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी संस्थान की अधिकारिक वेबसाइट tnhealth.tn.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 555 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी. आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून 2021 है.राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान (National Institute of Mental Health and Neurosciences) ने विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी संस्थान की अधिकारिक वेबसाइट www.nimhans.ac.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 275 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 जून 2021 निर्धारित की गई है.असम ग्रामीण विकास बैंक ने विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी बैंक की अधिकारिक वेबसाइट www.agvbank.co.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 19 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी. अभ्यर्थी 15 जून 2021 तक आवेदन कर सकते हैं.यूपी के अमेठी जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से जिले के 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इन पदों के लिए इच्छुक अधिकारिक वेबसाइट amethi.nic.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार टीचिंग और टीचिंग नॉन-टीचिंग पदों कुल 39 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी. टीचिंग पद के तहत गणित और कंप्यूटर सहित कई विषयों के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. इच्छुक अभ्यर्थी 5 जून 2021 तक आवेदन कर सकते हैं.हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (Haryana Staff Selection Commission) ने संस्कृत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए अभ्यर्थी आयोग की अधिकारिक वेबसाइट के जरिए 9 जून 2021 तक आवेदन सकते हैं. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 534 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी.बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (Bundelkhand Medical College) ने स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी मेडिकल कॉलेज की अधिकारिक वेबसाइट bmcsagar.edu.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 98 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 9 जून 2021 तय की गई है.एम्स जोधपुर (All India Institute of Medical Science, Jodhpur ) ने जोधपुर सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट aiimsjodhpur.edu.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 106 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी. इन पदों के लिए अभ्यर्थी 21 जून 2021 तक आवेदन कर सकते हैं.पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Punjab State Power Corporation Limited) ने जूनियर इंजीनियर सहित कई पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी पीएसपीसीएल की अधिकारिक वेबसाइट pspcl.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार विभिन्न पदों के कुल 2632 रिक्तियों पर भर्तियां की जाएगी. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2021 निर्धारित की गई है.नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, श्रीनगर (National Institute of Fashion Technology ) ने विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी एनआईएफटी की अधिकारिक वबेसाइट nift.ac.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ग्रुप सी के 18 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी. आवेदन की अंतिम तिथि 21 जून 2021 है.पंजाब अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड (Punjab Subordinate Services Selection Board) की ओर से निकाली गई विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए आज से यानी 21 मई 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी पीएसएसएसबी की अधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इन भर्तियों के संबंध में बोर्ड की ओर से 19 मई 2021को नोटिफिकेशन जारी किया गया था. विभिन्न पदों के कुल 168 रिक्तियों पर भर्तियां की जाएगी. आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून 2021 निर्धारित की गई है.यह भी पढ़ें -