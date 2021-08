लखनऊ. Sarkari Jobs: अगर आप स्‍पोट्समैन हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिये सुनहरा मौका है. इनकम टैक्‍स लखनऊ के प्रींसिपल चीफ कमिशनर ने नोटिफिकेशन जारी कर विभिन्‍न पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं. ये नोटिफिकेशन सिर्फ स्‍पोर्ट्सपर्सन के लिये जारी की गई है. जिन पदों पर आवेदन मांगे गए हैं, उसमें इनकम टैक्‍स इंस्‍पेक्‍टर, टैक्‍स असिस्‍टेंट और मल्‍टी टास्‍किंग स्‍टाफ के पद शामिल हैं. इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट लखनऊ ने इस भर्ती प्रक्र‍िया के जरिये कुल 28 पदों पर नियुक्‍त‍ियां करने वाला है. इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है. उम्‍मीदवारों को अपना एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म ऑफलाइन भेजना होगा.

Sarkari Jobs: यहां भेजें एप्लीकेशन

उम्‍मीदवार अपना एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म नीचे दिये गए पते पर भेज दें.

Income Tax Officer (Hq)(Admn), Office of the Principal Chief Commissioner of

Income Tax, UP(East), Aaykar Bhawan, 5, Ashok Marg, Lucknow-226001.

Sarkari Jobs: पद टेंपररी, हो सकते हैं पर्मानेंट

बता दें कि यह पद टेंपररी हैं, जो पर्मानेंट हो सकते हैं. उम्‍मीदवारों को दो साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा करना होगा.

Sarkari Jobs: योग्‍यता

-इनकम टैक्‍स इंस्‍पेक्‍टर और टैक्‍स असिस्‍टेंट पदों के लिये ग्रेजुएट्स अप्‍लाई कर सकते हैं.

-टैक्‍स असिस्‍टेंट पदों के लिये डाटा एंट्री 8000 प्रति घंटे की स्‍पीड जरूरी है.

-वहीं मल्‍टी-टास्‍किंग स्‍टाफ पदों के लिये 10वीं पास की योग्‍यता है.

Sarkari Jobs: इस आधार पर उम्‍मीदवार आवेदन के योग्‍य

लगातार तीन साल में बेस्‍ट पर्फोर्मेंस दिया हो. साल 2020, 2019, 2018, 2017 और 2016 में किसी भी तीन लगातार वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर उम्‍मीदवार आवेदन के लिये योग्‍य माने जाएंगे.

