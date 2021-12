WB Police Constable Answer Key 2021 Released: WBPRB ने जारी किया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का Answer Key, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link

WB Police Constable Answer Key 2021 Released: पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड (WBPRB) ने कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आंसर की (WB Police Constable Answer Key 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (WB Police Constable Exam 2021) के लिए शामिल हुए हैं, वे WB Police की आधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.in पर जाकर आंसर की (WB Police Constable Answer Key 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. यह भर्ती परीक्षा (WB Police Constable Exam 2021) 26 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://wbpolice.gov.in/writereaddata/wbp पर क्लिक करके आंसर की (WB Police Constable Answer Key 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके आंसर की (WB Police Constable Answer Key 2021) देख सकते हैं. पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड (WBPRB) ने कुल 8632 कांस्टेबल के पदों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी. 22 जनवरी से 20 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे.

WB Police Constable Answer Key 2021 ऐसे करें डाउनलोड

WBPRB की आधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.in पर जाएं.

‘रिक्रूटमेंट’ सेक्शन पर क्लिक करें और उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Recruitment to the post of Constable and Lady Constable in West Bengal Police 2020’ लिखा हो.

एक PDF फाइल खुलेगी.

WB Police Constable Answer Key 2021 डाउनलोड करें.

