Bank of Baroda Recuirtment 2021: बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, जल्द करें अप्लाई, 63000 से अधिक होगी सैलरी 

Bank of Baroda Recuirtment 2021: बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) में डेवलपर और अन्य पदों पर भर्ती (Bank of Baroda Recuirtment 2021) के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (Bank of Baroda Recuirtment 2021) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे Bank of Baroda की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (Bank of Baroda Recuirtment 2021) पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 दिसंबर है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://www.bankofbaroda.in/career पर क्लिक करके भी इन पदों (Bank of Baroda Recuirtment 2021) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://www.bankofbaroda.in/-/media/Project/BOB/CountryWebsite के जरिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (Bank of Baroda Recuirtment 2021) को भी देख सकते हैं. इस भर्ती (Bank of Baroda Recuirtment 2021) प्रक्रिया के तहत कुल 52 पदों को भरा जाएगा.

Bank of Baroda Recuirtment 2021 के लिए महत्वपूर्ण तिथि

आवेदन करने की अंतिम तिथि- 28 दिसंबर

Bank of Baroda Recuirtment 2021 के लिए रिक्ति विवरण

क्वालिटी एश्योरेंस लीड: 2 पद

क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर: 12 पद

डेवलपर (फुल स्टैक जावा): 12 पद

डेवलपर (मोबाइल एप्लिकेशन डेवलपमेंट): 12 पद

यूआई/यूएक्स डिजाइनर: 2 पद

क्लाउड इंजीनियर: 2 पद

एप्लीकेशन आर्किटेक्ट: 2 पद

एंटरप्राइज आर्किटेक्ट: 2 पद

टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट: 2 पद

इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट: 2 पद

इंटीग्रेशन एक्सपर्ट: 2 पद

Bank of Baroda Recuirtment 2021 के लिए योग्यता मानदंड

उम्मीदवारों के पास आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए संबंधित योग्यता होनी चाहिए.

Bank of Baroda Recuirtment 2021 के लिए आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए ₹600/- और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी के लिए ₹100/- होना चाहिए.

Bank of Baroda Recuirtment 2021 के लिए चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा (केवल JMGS-I, MMGS-II और MMGS-III में नियमित पदों के लिए), साइकोमेट्रिक टेस्ट या आगे की चयन प्रक्रिया के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली कोई अन्य परीक्षा, जिसके बाद ग्रुप डिस्कशन/ और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का साक्षात्कार शामिल है.

