Sarkari job vacancy 2021: 8वीं और 12वीं पास के लिए निकली सरकारी नौकरियां, स्नातक पास को भी मौका, जल्द करें आवेदन

नई दिल्ली (CMHO Raipur Vacancy 2021). मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ (CMHO Raipur) ने नर्सिंग ऑफिसर और लैब तकनीशियन सहित विभिन्न पदों (CMHO Raipur Recruitment 2021) पर भर्तियां निकाली हैं. इन पदों के लिए आवेदन ही प्रक्रिया जारी है. अभ्यर्थी 14 दिसंबर 2021 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. कुल 183 रिक्त पदों पर भर्तियों (CMHO Raipur Vacancy 2021) के लिए आवेदन मांगे गए हैं. अभ्यर्थी का इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें इन पदों (Sarkari Naukri 2021) के लिए रजिस्टर्ड डाक के जरिए ही आवेदन करना होगा.

अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक पर https://cdn.s3waas.gov.in/s30584ce565c824b7b7f50282d9a19945b/uploads/2021/11 क्लिक कर नोटिफिकेशन देख सकते हैं.

CMHO Raipur Recruitment 2021: रिक्त पदों की संख्या

नर्सिंग ऑफिसर के 33, स्टाफ नर्स के 3, आया बाई के 10, लैब तकनीशियन के 12, एएनएम के 21, क्लीनर के 3, सेनेटरी अटेंडेंट के 1, ब्लॉक डाटा मैनेजर – 2 सहित कुल 183 रिक्त पदों (sarkari job vacancy 2021) पर भर्तियां का जाएगी.

CMHO Raipur Vacancy 2021: शैक्षणिक योग्यता

नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स के पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए. क्लीनर पद के लिए अभ्यर्थी का 8वीं पास और सेनेटरी अटेंडेंट के लिए अभ्यर्थी का 12वीं पास होना अनिवार्य हैं. वहीं ब्लॉक डाटा मैनेजर पद के लिए अभ्यर्थी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

CMHO Raipur Recruitment 2021: आयु सीमा

इन विभिन्न पदों (CMHO Raipur) पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं चिकित्सकीय पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 64 वर्ष निर्धारित की गई है. अभ्यर्थियों के आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी.

CMHO Raipur Recruitment 2021: चयन प्रक्रिया

इन पदों (Sarkari Naukri) पर अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा. अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट raipur.gov.in पर जारी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं.

CMHO Raipur Recruitment 2021: इन महत्वपूर्ण तिथियों का रखें ध्यान

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि – 24 नवंबर 2021

आवेदन की अंतिम तिथि – 14 दिसंबर 2021

CMHO Raipur Vacancy 2021: ऐसे करें आवेदन

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट raipur.gov.in पर जाएं.

2.होम पर दिए गए NOTICES सेक्शन में जाएं और Recruitment के लिंक पर क्लिक करें.

3.अब Regarding revised advertisement of recruitment of district level contractual post sanctioned in district ROP 2021-22 under National Health Mission के लिंक पर क्लिक करें.

4.नोटिफिकेशन के साथ जारी आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर भरें.

5.भरे गए आवेदन फॉर्म कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायपुर के पते पर स्पीड पोस्ट करें.

6.आवेदन फॉर्म 14 दिसंबर शाम 5.30 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे.

