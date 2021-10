Indian Oil Jobs : इंडियन ऑयल में क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफिसर की वैकेंसी, केमेस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए सरकारी नौकरी का मौका

नई दिल्ली. Indian Oil Jobs : इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने असिस्टेंट क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है. इंडियन ऑयल में इस पद पर कुल 71 वैकेंसी है. इसके लिए आज आवेदन की लास्ट डेट है. असिस्टेंट क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफिसर पद के लिए केमेस्ट्री में मास्टर या इसके समकक्ष डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. हालांकि केमेस्ट्री की बायोकेमेस्ट्री, फार्मेसी, टॉक्सिकोलॉजी, जियोकेमेस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी आदि ब्रांच में पीजी डिग्री वाले आवेदन नहीं कर सकते .

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जनरल/ओबीसी/इडब्लूएस उम्मीवार को पीजी डिग्री कम से कम 60 फीसदी अंकों से पास होना चाहिए. लेकिन एससी, एसटी और दिव्यांग के न्यूनतम 55 फीसदी अंक ही होने चाहिए. इन सब के साथ कम से कम दो साल का अनुभव भी जरूरी है.

ऐसे करना है आवेदन

न्यूनतम योग्यता की शर्तें पूरी करने वाले उम्मीदवार असिस्टेंट क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफिसर पद के लिए आवेदन आईओसीएल की वेबसाइट www.iocl.com पर जाकर कर सकते हैं. इस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद होम पेज पर मौजूद ‘What’s New’ पर जाने के बाद “Recruitment of Assistant Quality

Control Officers – 2021” और फिर “Click here to Apply Online” पर क्लिक करना होगा.

आवेदन के लिए आयु सीमा-

आईओसीएल में असिस्टेंट क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफिसर के पदों के लिए आवेदक की उम्र अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए. यह क्राइटेरिया जनरल और इडब्लूएस के लिए है. वहीं, एससी/एसटी के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष, ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर के लिए 33 वर्ष और दिव्यांग के लिए 40 वर्ष है.

आईओसीएल में असिस्टेंट क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफिसर की वैकेंसी का डिटेल

कुल पद-71

अनारक्षित-28

एससी-10

एसटी-07

ओबीसी-19

दिव्यांग-06

इडब्लूएस-07

यहां क्लिक करके नोटिस देखें

