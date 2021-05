Sarkari Naukri 2021: कई सरकारी विभागों व संस्थानों में निकली हैं बंपर नौकरियां, जानें योग्यता और आवेदन की अंतिम तिथि

कई सरकारी विभागों और संस्थानों में विभिन्न पदों के लिए सरकारी नौकरियां निकली हैं. इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी विभागों की ओर से निर्धारित की गई अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.इन विभिन्न पदों के लिए इच्छुक विभिन्न विभागों की ओर से जारी किए गए अधिकारिक नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही आवेदन करें. नियमानुसार किया गया आवेदन ही मान्य होगा. ऑनलाइन आवेदनएफएसएसएआई (Food Safety and Standards Authority of India) की ओर से निकाली गई ज्वॉइंट डायरेक्टर सहित कई पदों पर भर्तियों के लि आवेदन में 13 दिन शेष हैं. इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. इन विभिन्न पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अधिकारिक वेबसाइट www.fssai.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई 2021 निर्धारित की गई है. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 38 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी.टेलीकॉम कंपनी आईटीआई लिमिटेड ने रायबरेली स्थित अपने कार्यालय में डिप्लोमा इंजीनियरिंग के विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट itiltd.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जारी अधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 40 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई 2021 निर्धारित की गई है.एचएससीसी लिमिटेड ने विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी एचएससीसी की अधिकारिक वेबसाइट hsccltd.co.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. कुल 13 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी. आवेदन की अंतिम तिथि 17 मई 2021 है.भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ट्रेनी इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी को बीएईएल की अधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर दिए गए आवेदन पत्र को भरकर आवेदन करना होगा. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 23 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी. आवेदन की अंतिम तिथि 19 मई 2021 निर्धारित की गई है.एम्स मंगलागिरी (All India Institute of Medical Sciences,Mangalagiri, Andhra Pradesh) ने ग्रुप ए के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर सहित विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी संस्थान की अधिकारिक वेबसाइट aiimsmangalagiri-faculty.cbtexam.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार संस्थान विभिन्न विभागों के तहत 119 रिक्त पदों पर भर्तियां करेगा. आवेदन की अंतिम तिथि 16 मई 2021 तय ही गई है.इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ( Indian Institute of Science Education and Research ), पुणे ने सीनियर टीचिंग एसोसिएट सहित कई पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी संस्थान की अधिकारिक वेबसाइट iicep@acads.iiserpune.ac.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 5 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी. आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई 2021 निर्धारित की गई है.इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (Indian Institute of Information Technology and Management, IITM) , केरला ने कई पदों भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी आईआईटीएम की अधिकारिक वेबसाइट iiitmk.ac.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 मई 2021 है.इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Indian Institute of Technology, Mandi), मंडी ने जूनियर इंजीनियर सहित कई पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी संस्थान की अधिकारिक वेबसाइट www.iitmandi.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 43 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 जून 2021 है.