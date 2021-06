Sarkari Naukri 2021: निकली है 7000 से अधिक नौकरियां, जानें योग्यता व आवेदन की प्रक्रिया

विभिन्न राज्यों के सरकारी विभागों में कई पदों के लिए भर्तियां निकली है. इन नौकरियों के लिए अभ्यर्थी विभागों की ओर से निर्धारित अंतिम तिथि तक अधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह विभिन्न विभागों को ओर से जारी अधिकारिक नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही आवेदन करें. अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि नियमानुसार किया गया आवेदन ही मान्य होगा.राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (Rastriya Chemicals & Fertilizers Limited) ने इंजीनियर सहित कई पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए अभ्यर्थी आरसीएफएल की अधिकारिक वेबसाइट www.rcfltd.com के जरिए आवेदन कर सकते हैं. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी. अभ्यर्थी इन पदों के लिए 5 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं.हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (Himachal Pradesh Public Service Commission) ने विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता (Assistant Engineer) और सहायक अधिकारी (Assistant Officer) के पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए अभ्यर्थी एचपीपीएससी की अधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 40 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी. भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2021 निर्धारित की गई है.पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ (Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh) की ओर से सीनियर रेजिडेंट के पदों भर्तियों के लिए 29 जून 2021 से इंटरव्यू शुरू होगा. अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट pgimer.edu.in पर जारी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं. कुल दो पदों पर भर्तियां की जाएगी.ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड (Odisha Police Recruitment Board) ने ओडिशा पुलिस में सब इंस्पेक्टर (एसआई) के पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट odishapolice.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया 22 जून 2021 से शुरू हो गई है. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह अधिकारिक नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही आवेदन करें. कुल 477 पदों रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 हैं.उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (Uttar Pradesh National Health Mission) ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (Community Health Officer) के पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए अभ्यर्थी यूपी एनएचएम की अधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 2800 पदों पर भर्तियां की जाएगी. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह अधिकारिक नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही आवेदन करें. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2021 हैं.नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च (National Center for Polar and Ocean Research) ने विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों के लिए अभ्यर्थी एनसीपीओआर की अधिकारिक वेबसाइट incois.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 85 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 हैं.यह भी पढ़ें -उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (Uttar Pradesh Public Service Commission) ने ग्रेड -2 चिकित्सा अधिकारी पदों पर भर्तियां निकाली है. इन पदों के लिए अभ्यर्थी यूपीपीएससी की अधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in के जरिए 28 जून 2021 तक आवेदन कर सकते हैं. जारी अधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार पीडियाट्रिशियन, जनरल सर्जन, गायनकोलॉजिस्ट समेत 15 स्पेशलिस्ट के कुल 3620 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी.