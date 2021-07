Sarkari Naukri 2021: इन 5 सरकारी विभागों में भर्तियों की अंतिम तिथि आज, जल्द करें आवेदन

कई सरकारी विभागों की ओर से विभिन्न पदों के लिए निकाली गई भर्तियों की अंतिम तिथि आज है. ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने इन नौकरियों के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है. वह विभागों की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 15 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं. जानिए किन-किन सरकारी विभागों में कितने पदों के लिए नौकरियां निकली हैं.नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च (National Center for Polar and Ocean Research) ने परियोजना वैज्ञानिक सहित विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज हैं. ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है. वह अधिकारिक वेबसाइट incois.gov.in के जरिए 15 जुलाई 2021 आवेदन कर सकते हैं. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 85 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी. परियोजना वैज्ञानिक के पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक या एमएससी की डिग्री होनी चाहिए. वहीं ऑफिसर पद के लिए मास्टर और कार्यकारी सहायक पद के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Nuclear Power Corporation of India Limited) की ओर से ट्रेड अपरेंटिस के रिक्त पदों पर भर्तियां की जा रही हैं. इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 हैं. जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है. वह आधिकारिक वेबसाइट npcil.nic.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 121 पदों पर भर्तियां की जाएगी. इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है. साथ ही अभ्यर्थी के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई की भी डिग्री होनी चाहिए.ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड (Odisha Police Recruitment Board) की ओर से ओडिशा पुलिस में सब इंस्पेक्टर (एसआई) के पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबासइट odishapolice.gov.in के जरिए 15 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं. सब इंस्पेक्टर (एसआई) के कुल 477 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी. इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.यह भी पढ़ें -केरल राज्य सहकारी संघ (Kerala Cooperative Union) की ओर से वॉचमैन के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं. इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज है. अभ्यर्थी इन पदों के लिए केसीयू की अधिकारिक वेबसाइट scu.kerala.gov.in के जरिए 15 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते है. कुछ 18 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी. इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का 8वीं पास होना अनिवार्य है.