MP High Court Recruitment 2021: ग्रेजुएशन पास के लिए यहां हैं 1250 से अधिक नौकरियां, आज से शुरू है आवेदन, जानें पूरी डिटेल

नई दिल्ली (MP High Court Recruitment 2021). मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर ग्रेड -2, स्टेनोग्राफर ग्रेड -3 और सहायक ग्रेड -3 पदों पर भर्तियां (MP HC Recruitment 2021) निकाली हैं. इन पदों के लिए आज यानी 30 नवंबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. अभ्यर्थी MP High Court की आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in के जरिए इन पदों (Sarkari Naukri 2021) के लिए 30 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं.

अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक के https://cdn.digialm.com//EForms/configuredHtml/772/74244/Registration जरिए भी इन पदों के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं. कुल 1255 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं.

MP High Court Recruitment 2021: इन रिक्त पदों पर होगी भर्तियां

स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 – 108 पद

स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 – 205 पद

स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 (कोर्ट मैनेजर स्टाफ) – 11 पद

असिस्टेंट ग्रेड 3 – 910 पद

असिस्टेंट ग्रेड 3 (अंग्रेजी) – 21 पद

MP High Court Recruitment 2021: शैक्षणिक योग्यता

इन पदों (MP High Court Bharti 2021) के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. अधिक शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं.

MP High Court Recruitment 2021: आयु सीमा

इन पदों (MP High Court Recruitment 2021) पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. अभ्यर्थियों के आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी. वहीं एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है.

MP High Court Recruitment 2021: चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के जरिए किया जाएगा. प्रारंभिक परीक्षा सीबीटी मोड में 100 नंबरों की होगी. इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए योग्य होंगे. प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 15 दिन पहले जारी किया जाएगा.

MP HC Recruitment 2021: इन महत्वपूर्ण तिथियों का रखें ध्यान

आवेदन शुरू होने की तिथि – 30 नवंबर 2021

आवेदन की अंतिम तिथि – 30 दिसंबर 2021

आधिकारिक वेबसाइट – mphc.gov.in

MP High Court Recruitment 2021: ऐसे करें आवेदन

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in पर जाएं.

2.होम पेज पर दिए गए Recruitment / Result सेक्शन पर क्लिक करें.

3.अब Click Here – Online Application Forms/ Admit Cards पर क्लिक करें.

4.यहां To filling up the posts of Stenographer Grade-2, Stenographer Grade-3, Stenographer Grade-3 (Court Manager Staff), Assistant Grade-3 & Assistant Grade-3 (English Knowing) for District Courts of M.P. Year-2021, Registration – Click Here के लिंक पर क्लिक करें.

5.मांगी गई सभी जानकारी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

6.आवेदन शुल्क का भुगतान कर सबमिट पर क्लिक करें.

7.अब सबमिट किए गए आवेदन का प्रिंट निकाल लें.

