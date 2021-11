Bank Recruitment 2021: बैंक में मिल रही ग्रेजुएशन पास को बिना परीक्षा नौकरी, आज ही कर लें आवेदन, फिर नहीं मिलेगा मौका

नई दिल्ली (Bank Recruitment 2021). पंजाब एंड सिंध बैंक ने आईटी मैनेजर सहित कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज है. जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है. वह अभ्यर्थी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट punjabandsindbank.co.in के जरिए (Punjab and Sind Bank Recruitment 2021) के लिए 28 नवंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं. कुल 40 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी. इन पदों (Sarkari Naukri 2021) के लिए आवेदन की प्रक्रिया 19 नवंबर 2021 से जारी है.

अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक पर https://punjabandsindbank.co.in/system/uploads/recruitment/2150 क्लिक कर नोटिफिकेशन देख सकते हैं. साथ ही इस लिंक पर https://ibpsonline.ibps.in/psbcsionov21 क्लिक कर सीधे आवेदन भी कर सकते हैं.

Bank Recruitment 2021: रिक्त पदों की संख्या

रिस्क मैनेजर (एसएमजीएस – IV) – 1 पद

रिस्क मैनेजर (एमएमजीएस – 3) – 2 पद

आईटी मैनेजर (एमएमजीएस – 3) – 13 पद

आईटी मैनेजर (एमएमजीएस – 2) – 24 पद

Bank Recruitment 2021: शैक्षणिक योग्यता

रिस्क मैनेजर (एसएमजीएस – IV) के पदों (Punjab and Sind Bank Recruitment 2021) पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या एमबीए की डिग्री होनी चाहिए. वहीं (Sarkari Naukri 2021) आईटी मैनेजर के पद के लिए एमएमजीएस – 3 और एमएमजीएस – 2 पद के लिए अभ्यर्थी के पास कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री होनी चाहिए. अधिक शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं.

Bank Recruitment 2021: आयु सीमा

इन पदों (Bank Recruitment 2021) पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 25 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं अधिकतम उम्र की सीमा में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष और एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है.

Bank Recruitment 2021: चयन प्रक्रिया

इन पदों (Bank Bharti 2021) पर अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा. अभ्यर्थी इस (Sarkari Naukri 2021) भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं.

Bank Recruitment 2021: इन तिथियों का रखें ध्यान

आवेदन शुरू होने की तिथि – 19 नवंबर 2021

आवेदन की अंतिम तिथि – 28 नवंबर 2021

आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि – 8 दिसंबर 2021

आधिकारिक वेबसाइट – punjabandsindbank.co.in

यह भी पढ़ें –

Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, यहां देखें टॉप भर्तियां

Sarkari Naukri: यहां निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्तियां, चेक करें सभी डिटेल

Bank Recruitment 2021: ऐसे करें आवेदन

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट punjabandsindbank.co.in पर जाएं.

-होम पेज पर दिए गए Recruitment सेक्शन पर क्लिक करें.

-अब RECRUITMENT FOR THE POSTS OF RISK MANAGER IN SMGS-IV & MMGS-III AND IT MANAGERS IN MMGS-III & MMGS-I के लिंक पर क्लिक करें.

–Apply Online पर क्लिक करें.

-मेल आईडी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें और सभी दस्तावेज को अपलोड करें.

-अब सबमिट पर क्लिक करें

Tags: Bank Job, Employment News, Government jobs, Jobs news