RRB Railway Group D Recuirtment: आज से RRB Group D के लिए एक्टिव हुआ करेक्शन लिंक, इस Direct Link से करें फॉर्म में सुधार

RRB Railway Group D Recuirtment: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) 23 फरवरी 2022 से कई चरणों में RRB Railway Group D 2021 की परीक्षा आयोजित कर सकता है. बोर्ड (Railway Board) उन लाखों उम्मीदवारों को एक और मौका दे रहा है, जिनका आवेदन फॉर्म कैंसिल कर दिया गया था. इसके लिए (RRB Railway Group D Recuirtment) रेलवे बोर्ड (Railway Board) आज यानी 15 दिसंबर से आवेदन फॉर्म (RRB Railway Group D Recuirtment) में सुधार करने का लिंक एक्टिव कर दिया है. उम्मीदवार जिनका फॉर्म कैसिंल हुआ है, वे RRB की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in और अन्य क्षेत्रीय वेबसाइटों पर जाकर आवेदन फॉर्म (RRB Railway Group D Recuirtment) में करेक्शन कर सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://www.recruitapp.in/groupd_missing/ पर क्लिक करके भी आवेदन फॉर्म (RRB Railway Group D Recuirtment) में करेक्शन कर सकते हैं. RRB Group D Exam 2021 लेवल 1 पदों के लिए आयोजित की जाएगी. आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार यह करेक्शन लिंक केवल उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगा, जिनके आवेदन अमान्य फोटो और/या हस्ताक्षर के आधार पर खारिज कर दिए गए हैं.

इसलिए, सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पहले अपने RRB Group D आवेदन की स्थिति की जांच करें और फिर सही फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करने के साथ आगे बढ़ें. संदर्भ के लिए नीचे दिए गए महत्वपूर्ण विवरण और इन स्टेप्स के जरिए चेक करें. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि RRB Group D Exam 2021 के नियमों के अनुसार, यह करेक्शन लिंक क्षेत्रीय RRB की सभी वेबसाइटों पर 26 दिसंबर 2021 तक सक्रिय रहेगा.

RRB Railway Group D Recuirtment ऐसे करें करेक्शन

RRB की क्षेत्रीय / आधिकारिक वेबसाइटों rrbcdg.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर, उस नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें, जहां “RRC-CEN-01/2019 (Level 1 posts) – Modification link for Uploading of Photograph and/or Signature and Checking of Application Status.” लिखो.

लॉग इन करने के लिए अपना आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें.

आपके आवेदन की स्थिति उपलब्ध हो जाएगी.

RRB Group D करेक्शन लिंक 2021 तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ें.

दिशानिर्देशों के अनुसार नया फोटोग्राफ और/या हस्ताक्षर अपलोड करें.

सबमिट करें और भविष्य के संदर्भों के लिए एक प्रति प्रिंट लें.

