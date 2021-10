UP PGT Interview Date : पीजीटी के 11 विषयों के भी इंटरव्यू की डेट घोषित

नई दिल्ली. UP PGT Interview Date : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (UPSESSB) ने पीजीटी भर्ती के शेष 11 विषयों की लिखित परीक्षा के रिजल्ट भी जारी कर दिए हैं. इसके साथ ही चयन बोर्ड ने इंटरव्यू की तिथि भी घोषित कर दी है. नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि, वाणिज्य, भूगोल, इतिहास, शिक्षा शास्त्र, हिंदी, समाजशास्त्र, शारीरिक शिक्षा एवं संगीत (गायन) विषय में कुल 1325 पदों के लिए 5170 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है. इनका इंटरव्यू 21 से 30 अक्टूबर तक होगा. चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड अपनी वेबसाइट www.upsessb.org पर अपलोड कर दिए हैं. यहां से अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा 17 और 18 अगस्त को हुई थी.

यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर के अनुसार इंटरव्यू केलिए दो बैच बनाए गए हैं. पहले बैच के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू सुबह सात बजे से 11 बजे तक और दूसरे बैच का दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक होगा. इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को अपने साथ अपने सभी मूल दस्तावेज लेकर जाना है.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

– सबसे पहले ई परीक्षा पोर्टल https://upsessb.pariksha.nic.in/

– अब UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION

SERVICES SELECTION BOARD, PRAYAGRAJ लिंक पर क्लिक करें.

– अब o “Click here to submit college preference choice and download Interview Letter for

PGT-Examination – 2021” पर क्लिक करें.

– अब Download Interview Letter पर क्लिक करें.

– अब अपना 10 अंकों का रोल नंबर और कैप्चा कोड एंटर करके प्रोसीड पर क्लिक करें.

– अब ओटीपी आएगी. इसे एंटर कर वेरीफाई पर क्लिक करें.

– अब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें

