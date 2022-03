All India Radio Recruitment 2022: प्रसार भारती में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आवेदन प्रक्रिया शुरू, मिलेगी अच्छी सैलरी

All India Radio Recruitment 2022: प्रसार भारती (Prasar Bharati) ने न्यूज सर्विस डिवीजन (NSD), ऑल इंडिया रेडियो, नई दिल्ली में कैजुअल असाइनमेंट के आधार पर विभिन्न पदों (All India Radio Recruitment 2022) के लिए वैकेंसी निकाली है. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे All India Radio की आधिकारिक वेबसाइट prasarbharati.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (All India Radio Recruitment 2022) के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 8 अप्रैल कर दिया गया है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://prasarbharati.gov.in/pbvacancies/ पर क्लिक करके भी इन पदों (All India Radio Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://prasarbharati.gov.in/wp-content/uploads/2022/03/date-extended.pdf के जरिए भी आधिकारिक नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं. इस भर्ती (All India Radio Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 13 पदों को भरा जाएगा.

All India Radio Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथि

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 8 अप्रैल 2022

All India Radio Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

समाचार संपादक (अंग्रेज़ी)

समाचार संपादक (हिंदी)

वेब संपादक (अंग्रेज़ी)

वेब संपादक (हिंदी)

ग्राफिक डिजाइनर

न्यूज़रीडर (अंग्रेज़ी)

न्यूज़रीडर-सह-अनुवादक (हिंदी)

न्यूज़रीडर-सह-अनुवादक (संस्कृत)

न्यूज़रीडर-सह-अनुवादक (कश्मीरी)

न्यूज़रीडर-सह-अनुवादक (उर्दू)

न्यूज़रीडर-सह-अनुवादक (पंजाबी)

न्यूज़रीडर-सह-अनुवादक (नेपाली)

समाचार संपादक (व्यवसाय)

अंग्रेजी एंकर (व्यवसाय), हिंदी एंकर (व्यवसाय)

All India Radio Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

समाचार संपादक (अंग्रेजी / हिंदी), रिपोर्टर – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम एक वर्ष की अवधि के साथ पत्रकारिता में डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए.

वेब एडिटर (अंग्रेजी / हिंदी) – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से पत्रकारिता में डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या प्रिंट / इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रिपोर्टिंग / संपादन कार्य में 5 साल का अनुभव होना चाहिए.

ग्राफिक डिजाइनर – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और ग्राफिक्स क्षेत्र में डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए.

न्यूज़रीडर (अंग्रेजी), न्यूज़रीडर-कम-ट्रांसलेटर (हिंदी/संस्कृत/कश्मीरी/उर्दू/पंजाबी/नेपाली) – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए.

न्यूज एडिटर (बिजनेस), इंग्लिश एंकर (बिजनेस), हिंदी एंकर (बिजनेस)- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम एक वर्ष की अवधि के साथ पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रोफेशनल रिपोर्टिंग/संपादन कार्य में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.

All India Radio Recruitment 2022 के लिए आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयुसीमा 21 वर्ष से कम नहीं और 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए.

All India Radio Recruitment 2022 के लिए आवेदन शुल्क

सामान्य वर्ग: रु.300/-

एससी/एसटी/ओबीसी: 225/- रुपये

