Bank of Baroda Recruitment 2022: बैंक ऑफ बड़ौदा में बिना एग्जाम मैनेजर बनने का सुनहरा मौका, बस होना चाहिए ये योग्यता, लाखों में होगी सैलरी

Bank of Baroda Recruitment 2022: बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने प्रमुख / उप प्रमुख मैनेजर और सीनियर मैनेजर के पदों पर भर्ती (Bank of Baroda Recruitment 2022) के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (Bank of Baroda Recruitment 2022) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे Bank of Baroda की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (Bank of Baroda Recruitment 2022) के लिए 23 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://www.bankofbaroda.in/career/current पर क्लिक करके भी इन पदों (Bank of Baroda Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://www.bankofbaroda.in/-/media/Project/BOB के जरिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (Bank of Baroda Recruitment 2022) को भी देख सकते हैं. इस भर्ती (Bank of Baroda Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 42 पदों को भरा जाएगा.

Bank of Baroda Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि – 23 फरवरी 2022

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि – 15 मार्च 2022

Bank of Baroda Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

कुल पदों की संख्या- 42

Bank of Baroda Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

प्रमुख / उप। हेड – चार्टर्ड एकाउंटेंट (CA), या पूर्णकालिक MBA/PGDM या इसके समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री होनी चाहिए. साथ ही न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव भी होना चाहिए.

सीनियर मैनेजर – चार्टर्ड एकाउंटेंट (CA), या पूर्णकालिक MBA/PGDM या इसके समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री होनी चाहिए. साथ ही न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव भी होना चाहिए.

मैनेजर- रिस्क एनालिस्ट (फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट)- कंप्यूटर साइंस/डेटा साइंस में B.E/B.Tech या गणित/सांख्यिकी में ग्रेजुएट होना चाहिए. साथ ही 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए.

मैनेजर- फ्रॉड रिस्क एनालिस्ट (फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट)- उम्मीदवारों को कंप्यूटर साइंस/आईटी/ डेटा साइंस / मशीन लर्निंग और एआई में B. Tech/ B.E./ M. Tech/ M.E. या कंप्यूटर साइंस/आईटी यानी बीएससी/बीसीए/एमसीए में ग्रेजुएट होना चाहिए. साथ ही योग्यता के बाद 3 साल का अनुभव होना चाहिए.

Bank of Baroda Recruitment 2022 के लिए आयु सीमा

हेड / डिप्टी हेड- 32 से 55 वर्ष

सीनियर मैनेजर – 27 से 40 वर्ष

मैनेजर – 24 से 24 साल

Bank of Baroda Recruitment 2022 के लिए चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन एक व्यक्तिगत साक्षात्कार और/या किसी अन्य चयन पद्धति के आधार पर किया जाएगा.

ये भी पढ़ें…

ONGC में इन विभिन्न पदों पर निकली वैकेंसी, आज से आवेदन शुरू

Indian Coast Guard में इन पदों पर बिना परीक्षा पा सकते हैं नौकरी, करें अप्लाई

Tags: Bank Job, Central government, Central govt, Employment News, Government jobs, Jobs, Jobs in india, Jobs news, Permanent jobs