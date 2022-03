Baroda UP Bank Recruitment 2022: बड़ौदा यूपी बैंक में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू, मिलेगी अच्छी सैलरी

Baroda UP Bank Recruitment 2022: बड़ौदा यूपी बैंक (Baroda UP Bank) में नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. इसके (Baroda UP Bank Recruitment 2022) लिए Baroda UP Bank ने रिक्त पदों (Baroda UP Bank Recruitment 2022) को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (Baroda UP Bank Recruitment 2022) के लिए आवेदन करना चाहके हैं, वे Baroda UP Bank की आधिकारिक वेबसाइट barodaupbank.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (Baroda UP Bank Recruitment 2022) के लिए आवेदन 5 मार्च से शुरू हो गई है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ibpsonline.ibps.in/bubafeb22/ पर क्लिक करके भी इन पदों (Baroda UP Bank Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://www.barodaupbank.in/webdata/pdf/2022/Final_detailed के जरिए भी आधिकारिक नोटिफिकेशन (Baroda UP Bank Recruitment 2022) को भी देख सकते हैं. इस भर्ती (Baroda UP Bank Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 250 पदों को भरा जाएगा.

Baroda UP Bank Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि- 5 मार्च

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि- 15 मार्च

Baroda UP Bank Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

कुल पदों की संख्या- 250

Baroda UP Bank Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना चाहिए.

Baroda UP Bank Recruitment 2022 के लिए आयुसीमा

उम्मीदवार की आयु 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

Baroda UP Bank Recruitment 2022 के लिए आवेदन शुल्क

सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 450 रुपये का भुगतान करना होगा. एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹100 है.

