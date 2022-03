BOB SO Recruitment 2022: बैंक ऑफ बड़ौदा में अधिकारी बनने का सुनहरा अवसर, आज से शुरू हुआ ये प्रोसेस, 89000 मिलेगी सैलरी 

BOB SO Recruitment 2022: बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, MSME और कॉर्पोरेट क्रेडिट विभागों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों (BOB SO Recruitment 2022) पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (BOB SO Recruitment 2022) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे Bank Of India की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (BOB SO Recruitment 2022) के लिए आज यानी 4 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://www.bankofbaroda.in/career/current-opportunities/recruitment-of-specialist-officers-in-bank-of-baroda पर क्लिक करके भी इन पदों (BOB SO Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://www.bankofbaroda.in/-/media/Project/BOB/CountryWebsites/India/Career/advertisement-frm-msme-cic-04-01.pdf के जरिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (BOB SO Recruitment 2022) को भी देख सकते हैं. इस भर्ती (BOB SO Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 105 पदों को भरा जाएगा.

BOB SO Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि – 04 मार्च 2022

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि – 24 मार्च 2022

BOB SO Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

मैनेजर – डिजिटल फ्रॉड (धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) – 15

क्रेडिट अधिकारी (एमएसएमई विभाग) एसएमजी/एस IV – 15

क्रेडिट अधिकारी (एमएसएमई विभाग) एमएमजी/एस III – 25

क्रेडिट – निर्यात / आयात व्यवसाय (एमएसएमई विभाग) एसएमजी/एसआईवी – 8

क्रेडिट – निर्यात / आयात व्यवसाय (एमएसएमई विभाग) एमएमजी / एसआईआईआई – 12

विदेशी मुद्रा – अधिग्रहण और संबंध प्रबंधक (कॉर्पोरेट क्रेडिट विभाग) MMG/SIII – 15

विदेशी मुद्रा – अधिग्रहण और संबंध प्रबंधक (कॉर्पोरेट क्रेडिट विभाग) एमएमजी/एसआईआई – 15

BOB SO Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

मैनेजर – डिजिटल फ्रॉड (धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) – कंप्यूटर साइंस / आईटी / डेटा साइंस में बीई / बी टेक या कंप्यूटर साइंस / आईटी में ग्रेजुएट होने के साथ बैंकिंग क्षेत्र में आईटी / डिजिटल क्षेत्र में काम करने का 3 साल का अनुभव होना चाहिए.

क्रेडिट ऑफिसर (MSME विभाग) SMG/S IV – किसी भी विषय में ग्रेजुएट या CA/CMA/CFA. क्रेडिट मूल्यांकन का न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव या RBI द्वारा अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों में विश्लेषकों के रूप में न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.

क्रेडिट ऑफिसर (MSME विभाग) MMG/S III – किसी भी विषय में ग्रेजुएट या CA/CMA/CFA क्रेडिट मूल्यांकन का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव या RBI द्वारा अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों में विश्लेषकों के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.

क्रेडिट – निर्यात / आयात व्यवसाय (एमएसएमई विभाग) एसएमजी / एसआईवी -किसी भी विषय में ग्रेजुएट या CA/CMA/CFA होने के साथ भारत में किसी भी बैंक / एनबीएफसी / वित्तीय संस्थानों के साथ निर्यात / आयात क्रेडिट मूल्यांकन में न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.

विदेशी मुद्रा – अधिग्रहण और संबंध प्रबंधक (कॉर्पोरेट क्रेडिट विभाग) MMG/SIII – ग्रेजुएट (किसी भी विषय में) और विपणन / बिक्री में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा होने के साथ फॉरेक्स में सेल्स/रिलेशनशिप मैनेजमेंट में 4 साल के एक्सपोजर के साथ सार्वजनिक/निजी/विदेशी बैंकों में 5 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए.

विदेशी मुद्रा – अधिग्रहण और संबंध प्रबंधक (कॉर्पोरेट क्रेडिट विभाग) MMG/SII – ग्रेजुएट (किसी भी विषय में) और विपणन / बिक्री में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा होने के साथ सार्वजनिक/निजी/विदेशी बैंकों में 3 साल का कार्य अनुभव और फॉरेक्स में सेल्स/रिलेशनशिप मैनेजमेंट में 2 साल का अनुभव होना चाहिए.

BOB SO Recruitment 2022 के लिए आयु सीमा

मैनेजर – डिजिटल फ्रॉड (धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) – 24 से 34 वर्ष

क्रेडिट ऑफिसर (एमएसएमई विभाग) एसएमजी/एस IV – 28 से 40 वर्ष

क्रेडिट ऑफिसर (एमएसएमई विभाग) एमएमजी/एस III – 25 से 37 वर्ष

क्रेडिट – निर्यात / आयात व्यवसाय (एमएसएमई विभाग) एसएमजी / एसआईवी – 28 से 40 वर्ष

क्रेडिट – निर्यात / आयात व्यवसाय (एमएसएमई विभाग) एमएमजी / एसआईआईआई – 25 से 37 वर्ष

विदेशी मुद्रा – अधिग्रहण और संबंध प्रबंधक (कॉर्पोरेट क्रेडिट विभाग) MMG/SIII – 26 से 40 वर्ष

विदेशी मुद्रा – अधिग्रहण और संबंध प्रबंधक (कॉर्पोरेट क्रेडिट विभाग) एमएमजी/एसआईआई – 24 से 35 वर्ष

BOB SO Recruitment 2022 के लिए आवेदन शुल्क

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) / महिला – 100 / –

जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस- 600/- रुपये

BOB SO Recruitment 2022 के लिए वेतन

एमएमजीएस II: रु. 48170 x 1740 (1) – 49910 x 1990 (10) – 69180

एमएमजीएस III: रु। 63840 x 1990 (5) – 73790 x 2220 (2) – 78230

एसएमजी/एस-IV : रु. 76010 x 2220 (4) – 84890 x 2500 (2) – 89890

BOB SO Recruitment 2022 के लिए चयन प्रक्रिया

चयन के आधार पर किया जाएगा

ऑनलाइन परीक्षा

समूह चर्चा (जीडी) / व्यक्तिगत साक्षात्कार (पीआई) / साइकोमेट्रिक टेस्ट या कोई अन्य परीक्षण / मूल्यांकन

