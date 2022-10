LIC Recruitment 2022: LIC में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका, बिना एग्जाम होगा सेलेक्शन, मिलेगी अच्छी सैलरी

LIC Recruitment 2022: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में नौकरी (Sarkari Naukri) करने का मन बना रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है. इसके लिए LIC ने मुख्य तकनीकी अधिकारी (CTO), मुख्य डिजिटल अधिकारी (CDO) और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISO) के पदों (LIC Recruitment 2022) पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (LIC Recruitment 2022) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे LIC की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (LIC Recruitment 2022) के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://licindia.in/ के जरिए भी इन पदों (LIC Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक LIC SO Recruitment 2022 Notification PDF पर क्लिक करके भी आधिकारिक नोटिफिकेशन (LIC SO Recruitment 2022) को देख सकते हैं. इस भर्ती (LIC SO Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कई पद भरे जाएंगे.

LIC Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ

आवेदन की प्रारंभिक तिथि – 10 सितंबर 2022

आवेदन की अंतिम तिथि – 10 अक्टूबर 2022

LIC Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

मुख्य तकनीकी अधिकारी/केंद्रीय कार्यालय मुंबई

मुख्य डिजिटल अधिकारी/केंद्रीय कार्यालय मुंबई

मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी

LIC Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

चीफ टेक्निकल ऑफिसर- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या एमसीए या समकक्ष योग्यता और 15 साल का अनुभव होना चाहिए.

चीफ डिजिटल ऑफिसर- बैचलर्स/मास्टर डिग्री अधिमानतः बिजनेस/टेक्नोलॉजी/कंप्यूटर साइंस/डिजिटल मार्केटिंग या संबंधित क्षेत्रों का संयोजन और 15 साल का अनुभव होना चाहिए.

मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी – एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होने के साथ इंफॉर्मेशन सेफ्टी में सर्टिफिकेट या किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही संबंधित क्षेत्र में 15 साल का अनुभव होना चाहिए.

LIC Recruitment 2022 के लिए आवेदन शुल्क

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी – रु. 100/-

अन्य – रु. 1000/-

