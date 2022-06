Sarkari Naukri 2022 Live Update: बैंक से लेकर लोक सेवा आयोग में निकली बंपर वैकेंसी, होनी चाहिए ये योग्यता

Sarkari Naukri 2022 Live Update: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है. इसके (Sarkari Naukri) लिए बैंक, PSU से लेकर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकली है. ये रिक्तियां भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI), गुजरात लोक सेवा आयोग (GPSC), बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) और अन्य सहित देश के प्रमुख संगठनों द्वारा जारी की जाती हैं. इन संगठनों ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO), मैनेजर, एजीएम, डीजीएम, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, और अन्य सहित विभिन्न पदों के लिए जारी किया है. इन भर्तियों में GPSC AE Recruitment 2022, IDBI Bank SO Recruitment 2022, BOB SO Recruitment 2022 और Coal India Recruitment 2022 शामिल हैं.