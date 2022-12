UP Police Constable Vacancy 2022: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर ये है अहम जानकारी, जानें इससे संबंधित तमाम डिटेल

UP Police Constable Vacancy 2022: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) या यूपी पुलिस में नौकरी (Sarkari Naukri) की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है. यूपी पुलिस (UP Police) 35757 पदों पर जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू करने वाली है. इसके लिए काम तेजी से चल रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी पुलिस जनवरी या फरवरी महीने में यूपी पुलिस भर्ती (UP Police Constable Vacancy) के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकती है. हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है.

नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवार UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इस भर्ती (UP Police Constable Vacancy 2022) के जरिए पीएसी में कांस्टेबल और अग्निशमन विभाग में फायरमैन के पदों पर बहाली की जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 26200, पीएसी में कांस्टेबल के 8500 और फायरमैन के 1057 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

UP Police Constable Vacancy 2022 के लिए योग्यता

उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि तक 12वीं पास या इंटरमीडिएट या कोई समकक्ष योग्यता होनी चाहिए.

UP Police Constable Vacancy 2022 के लिए चयन प्रक्रिया

ऑनलाइन लिखित परीक्षा

फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT)

