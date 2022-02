UPPRPB UP Police Recruitment 2022: UP Police में इन पदों पर आवेदन करने के लिए बचे हैं चंद दिन, जल्द करें अप्लाई, लाखों में होगी सैलरी  

UPPRPB UP Police Recruitment 2022: पुलिस विभाग (Police Department) में नौकरी (Sarkari Naukri) करने का मन बना रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है. इसके (UPPRPB UP Police Recruitment 2022) लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) में उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो कैडर में हेड ऑपरेटर / हेड ऑपरेटर (मैकेनिक) के पदों (UPPRPB UP Police Recruitment 2022) पर आवेदन करने के लिए केवल 9 दिन बचे हैं. जो भी इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार यूपी पुलिस (UP Police) के इन पदों (UPPRPB UP Police Recruitment 2022) पर अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, वे UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इन पदों (UPPRPB UP Police Recruitment 2022) के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://upprpb-hdop.onlineapplicationform के माध्यम से इन पदों (UPPRPB UP Police Recruitment 2022) के लिए अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://upprpb-hdop.onlineapplicationform.org/UPPRPBHDOC पर क्लिक करके आधिकारिक नोटिफिकेशन (UPPRPB UP Police Recruitment 2022) चेक कर सकते हैं. इस भर्ती (UPPRPB UP Police Recruitment 2022) अभियान के माध्यम से कुल 936 पद भरे जाएंगे.

UPPRPB UP Police Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ

आवेदन करने की शुरुआत: 20 जनवरी 2022

आवेदन करने की अंतिम तिथि: 28 फरवरी 2022

UPPRPB UP Police Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

हेड ऑपरेटर- 936 पद

UPPRPB UP Police Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स / दूरसंचार / इलेक्ट्रिकल / कंप्यूटर विज्ञान / आईटी / मैकेनिकल में तीन साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए.

UPPRPB UP Police Recruitment 2022 के लिए आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयुसीमा 20 से 28 वर्ष (सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट होगी) के बीच होनी चाहिए.

UPPRPB UP Police Recruitment 2022 के लिए चयन मानदंड

उम्मीदवारों का सेलेक्शन ऑनलाइन लिखित परीक्षा, पीएसटी/पीईटी, अंतिम सूची और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा.

UPPRPB UP Police Recruitment 2022 के लिए आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क के तौर पर रु. 400/- रुपये का भुगतान करना होगा.

