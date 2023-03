BSF Job: बीएसएफ में 10वीं पास के लिए नौकरी पाने का जबरदस्त मौका, 1284 पदों पर होगी बहाली, 69000 मिलेगी सैलरी 

BSF Recruitment 2023: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने 1284 कांस्टेबल ट्रेड्समैन (Constable Tradesman) पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है. नोटिफिकेशन में दिए गए अतिरिक्त योग्यता के साथ 10वीं पास उम्मीदवार इन पदों (BSF Recruitment 2023) के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार BSF की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन 27 मार्च तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं. कांस्टेबल ट्रेड्समैन पदों (BSF Recruitment 2023) के लिए चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल -3, वेतनमान 21,700-69,100 / – रुपये सैलरी के साथ केंद्र सरकार के लिए स्वीकार्य अन्य भत्ते और लाभ मिलेंगे.

याद रखने वाले आवश्यक तिथि

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 27 मार्च 2023

BSF Tradesman के लिए भरे जाने वाली पदों की संख्या

कुल पदों की संख्या- 1284

पुरुष के लिए पदों की संख्या- 1220

महिलाओं के लिए पदों की संख्या- 64

BSF Tradesman के लिए जरूरी योग्यता मानदंड (BSF Qualification)

कांस्टेबल (मोची), कांस्टेबल (दर्जी), कांस्टेबल (धोबी), कांस्टेबल (नाई) और कांस्टेबल (स्वीपर) के ट्रेडों के लिए: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए. साथ ही संबंधित ट्रेड में स्किल्ड होना चाहिए. भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित संबंधित ट्रेड में ट्रेड टेस्ट पास करना होगा.

कांस्टेबल (रसोइया), कांस्टेबल (जल वाहक) और कांस्टेबल (वेटर) ट्रेडों के लिए: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए. साथ ही फूड में नेशनल स्किल्स क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल- I पाठ्यक्रम का सर्टिफिकेट होना चाहिए.

कैसे होगा चयन (BSF Selection Process)

चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जो 100 अंकों का होगा जिसमें CBT (कंप्यूटर आधारित टेस्ट) या OMR आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के मल्टी च्वाइस प्रश्न शामिल होंगे.

प्रश्न पत्र में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे. लिखित परीक्षा द्विभाषी यानी अंग्रेजी और हिंदी में होगी.

यहां देखें नोटिफिकेशन और आवेदन प्रक्रिया

आवेदन करने के लिए आयु सीमा (What is the age limit for BSF 2023)

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को उम्मीदवारों की आयुसीमा 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

बीएसएफ सैलरी क्या है? (What is BSF salary)

उम्मीदवारों को इन पदों पर चयनित होने पर वेतन के तौर पर पे मैट्रिक्स लेवल -3 के तहत 21,700-69,100 रुपये दिया जाएगा.

