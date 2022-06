Assam Police Result 2022: असम पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, डायरेक्ट लिंक से करें चेक

नई दिल्ली. Assam Police Result 2022: असम कमांडो बटालियन के तहत कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए फिजिकल Endurance टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) का रिजल्ट जारी कर दिया है. रिजल्ट की घोषणा स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (SLPRB) असम के द्वारा की गई है. ऐसे में इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in पर विजिट करके चेक कर सकते हैं.

अब इस टेस्ट में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को साइकोमेट्रिक टेस्ट (Psychometric Test) के लिए उपस्थित होना होगा. साइकोमेट्रिक टेस्ट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट से SLPRB कमांडो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा.

Assam Police Result 2022: रिजल्ट चेक करने के स्टेप्स

स्टेप 1 – सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in पर विजिट करें.

स्टेप 2 – यहां ‘Result’ के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3 – अब ‘Link’ given against ‘Recruitment of 2450 posts of Constable AB (Male & Transgender – 2220, Female – 180 & Nursing – 50) for newly created Assam Commando Battalions New’ के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4 – एक नई विंडो खुलेगी इसमें रोल नंबर, जन्म तिथि और पासवर्ड सबमिट करें.

स्टेप 5 – स्क्रीन में एसएलपीआरबी कमांडो रिजल्ट 2022 दिखाई देगा इसे चेक करके डाउनलोड कर लें.

रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक

Assam Police Result 2022: खाली पदों का विवरण

कुल पदों की संख्या – 2,450 पद

कांस्टेबल (एबी) पुरुष और ट्रांसजेंडर – 2220 पद

कांस्टेबल (एबी) महिला – 180 पद

कांस्टेबल (एबी) नर्सिंग – 50 पद

