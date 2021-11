Bank Bharti 2021: बैंक में निकली हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्तियां, इस तारीख से करें आवेदन

नई दिल्ली (Bank Bharti 2021). सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया(CBI) ने आयकर अधिकारी, आईटी, आईटी सुरक्षा विश्लेषक, सुरक्षा अधिकारी, क्रेडिट अधिकारी, अर्थशास्त्री सहित स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के विभिन्न पदों पर (Central Bank of India SO Recruitment 2021) के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों (Central Bank of India Recruitment 2021) के लिए 23 नवंबर 2021 से ऑनलाइन मोड में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और 17 दिसंबर 2021 तक चलेगी.

अभ्यर्थी इस लिंक पर क्लिक https://centralbankofindia.co.in/sites/default/files/2021-11/Notification_Recruitment_of_Specialist_Officers कर नोटिफिकेशन देख सकते हैं. स्पेशलिस्ट ऑफिसर (Bank SO Recruitment 2021) के कुल 155 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी.

Central Bank of India Recruitment 2021: रिक्त पदों की संख्या

अर्थशास्त्री- 1 पद

इनकम टैक्स ऑफिसर -1 पद

सूचना प्रौद्योगिकी – 1 पद

डाटा साइंटिस्ट (IV) – 1 पद

क्रेडिट ऑफिसर (III) – 10 पद

डाटा इंजीनियर (III) – 11 पद

आईटी सुरक्षा विश्लेषक (III) – 1 पद

आईटी एसओसी विश्लेषक (III) – 2 पद

जोखिम प्रबंधक (III) – 5 पद

तकनीकी अधिकारी (क्रेडिट) III – 5 पद

वित्तीय विश्लेषक (II) – 20 पद

सूचना प्रौद्योगिकी (II) – 15

विधि अधिकारी द्वितीय – 20 पद

जोखिम प्रबंधक (II) – 10 पद

सुरक्षा (II) – 3 पद

सुरक्षा (I) – 1 पद

Central Bank of India Recruitment 2021:शैक्षणिक योग्यता

अर्थशास्त्री पद के लिए अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र / बैंकिंग/वाणिज्य/ आर्थिक नीति/ सार्वजनिक नीति में पीएचडी होनी चाहिए. साथ ही अभ्यर्थी के पास बैंक में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए. वहीं डाटा साइंटिस्ट पद के लिए अभ्यर्थी के पास कंप्यूटर साइंट में बीटेक की डिग्री होनी चाहिए. अधिक शैक्षणिक योग्यता संबंधि जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं.

Central Bank of India Recruitment 2021: आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 20 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं अधिकतम उम्र की सीमा में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष और एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है.

Central Bank of India Recruitment 2021: आवेदन फीस

सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 850 रुपए आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है. वहीं एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को 175 रुपए आवेदन फीस देना होगा.

Central Bank of India Recruitment 2021: चयन प्रक्रिया

इन विभिन्न पदों पर अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा. लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.

Central Bank of India Recruitment 2021:यह है संभावित महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू होने की तिथि – 23 नवंबर 2021

आवेदन की अंतिम तिथि – 17 दिसंबर 2021

एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि- 11 जनवरी 2022

परीक्षा की तिथि – 22 जनवरी 2022

