Bihar CHO Result 2021 : कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें

नई दिल्ली. Bihar CHO Result 2021 : स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती 2021 की कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. चयनित अभ्यर्थियों को अब छह महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा. इसके बाद नियुक्ति की जाएगी. परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अपने रिजल्ट स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की वेबसाइट statehealthsocietybihar.org पर जाकर चेक कर सकते हैं. एचएचएम बिहार के लिए हो रही इस भर्ती के तहत कुल 2100 वैकेंसी है. परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों का अब डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन किया जाएगा. इसके लिए 3422 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है. यह प्रक्रिया एक सितंबर से नौ सितंबर तक प्रतिदिन दो शिफ्ट में होगी. डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की प्रक्रिया सुबह 09:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी.

Bihar CHO Result 2021 ऐसे चेक करें

– सबसे पहले स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की वेबसाइट statehealthsocietybihar.org पर जाएं

– इसके बाद होम पेज पर ‘Important Notification,Scribe Notice, Equi-percentile Notice and Download Admit Card against advt. no.- 06/2021’, लिंक पर क्लिक करें

– अब एक नया पेज ओपन होगा

– अब पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लें

डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का शेड्यूल देखने के लिए यहां क्लिक करें

