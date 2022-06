BOB SO Sarkari Naukri: आपके पास है ये डिग्री, तो BOB में पा सकते हैं नौकरी, जल्द करें आवेदन, 80000 से अधिक होगी सैलरी 

BOB SO Recruitment 2022: बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) में अधिकारी बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है. इसके (BOB SO Recruitment 2022) लिए BOB ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के पदों (BOB SO Recruitment 2022) पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (BOB SO Recruitment 2022) के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे Bank of Baroda की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इन पदों (BOB SO Recruitment 2022) के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जुलाई है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://www.bankofbaroda.in/career के जरिए भी इन पदों (BOB SO Recruitment 2022) के लिए अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://www.bankofbaroda.in/-/media/Project/BOB/CountryWebsites के माध्यम से आधिकारिक नोटिफिकेशन (BOB SO Recruitment 2022) चेक कर सकते हैं. इस भर्ती (BOB SO Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 325 पदों को भरा जाएगा.

BOB SO Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि- 22 जून 2022

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि – 12 जुलाई 2022

BOB SO Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

पद का नाम ग्रेड रिक्तियों की संख्या

रिलेशनशिप मैनेजर एसएमजी/एस-IV- 75

कॉर्पोरेट और संस्थान क्रेडिट एमएमजी/एस-III- 100

क्रेडिट विश्लेषक एमएमजी/एस-III- 100

कॉर्पोरेट और संस्थान क्रेडिट एमएमजी/एस-II- 50

BOB SO Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

संबंध प्रबंधक और कॉर्पोरेट और संस्थान (क्रेडिट) – ग्रेजुएट (किसी भी विषय में) और वित्त में विशेषज्ञता के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री / डिप्लोमा (न्यूनतम 1 वर्ष का पाठ्यक्रम) होना चाहिए.

क्रेडिट एनालिस्ट- ग्रेजुएशन (किसी भी विषय में) और फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या सीए/सीएमए/सीएस/सीएफए होना चाहिए.

कॉर्पोरेट और संस्थान क्रेडिट – ग्रेजुएट (किसी भी विषय में) और CA होना चाहिए.

BOB SO Recruitment 2022 के लिए आयु सीमा

रिलेशनशिप मैनेजर – 25 से 42 वर्ष

कॉर्पोरेट और संस्थान क्रेडिट – 28 से 35 वर्ष

क्रेडिट एनालिस्ट – 28 से 35 वर्ष

कॉर्पोरेट और संस्थान क्रेडिट – 25 से 30 वर्ष

BOB SO Recruitment 2022 के लिए वेतन

एमएमजीएस II: रु. 48170 x 1740 (1) – 49910 x 1990 (10) – 69180

एमएमजीएस III: रु। 63840 x 1990 (5) – 73790 x 2220 (2) – 78230

एसएमजी/एस-IV : रु. 76010 x 2220 (4) – 84890 x 2500 (2) – 89890

BOB SO Recruitment 2022 के लिए आवेदन शुल्क

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) / महिला – 100 / – रुपये

जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस- 600/- रुपये

