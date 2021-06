Bihar SI Recruitment: बिहार दरोगा भर्ती का सेलेक्शन लेटर जारी, ऐसे करें डाउनलोड

नई दिल्ली. बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (bpssc) ने पुलिस सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों का सेलेक्शन लेटर जारी कर दिया है. बीपीएसएससी ने इसे अपनी वेबसाइट http://bpssc.bih.nic.in/ पर अपलोड किया है.आयोग ने इससे पहले 17 जून को अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी. इस भर्ती प्रक्रिया का फिजिकल टेस्ट 22 मार्च 2021 से 12 अप्रैल 2021 तक पटना स्थित शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गर्दनीबाग में हुआ था. इसके मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 16 जनवरी 2021 को जारी किया गया था. वहीं, इसकी प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर 2019 को आयोजित हुई थी.- सबसे पहले बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं.- होम पेज पर "Download Selection letter for the post of Police Sub Inspector, Sergeant, Assistant Superintendent Jail (Direct recruitment)” लिंक मिलेगा.- अब एक पेज ओपन होगा.- यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर और जन्मतिथि एंटर करें.- अब अपना बीपीएसएससी सेलेक्शन लेटर 2021 डाउनलोड करें.बता दें कि बिहार सरकार, गृह विभाग (कांस्टेबल ब्रांच) के अंतर्गत साल 2019 में पुलिस सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट और बिहार सरकार, जेल एवं सुधार सेवाएं, गृह विभाग के अंतर्गत सहायक जेल अधीक्षक (सीधी भर्ती ) के रिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या 01/2019 दिनांक 21 अगस्त 2019 को प्रकाशित किया गया था.