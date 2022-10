C-DAC Recruitment 2022: 530 प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट मैनेजर व अन्य वैकेंसी, देखें डिटेल

C-DAC Recruitment 2022: सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) ने प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट इंजीनियर और अन्य पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. योग्य उम्मीदवार वैकेंसी के लिए 20 अक्टूबर शाम 6.00 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 530 वैकंसी को भरना है.

C-DAC Recruitment 2022: वैकेंसी डिटेल

प्रोजेक्ट एसोसिएट: 30

प्रोजेक्ट इंजीनियर: 250

प्रोजेक्ट मैनेजर / प्रोग्राम मैनेजर / प्रोग्राम डिलीवरी मैनेजर / नॉलेज पार्टनर: 50

सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर / मॉड्यूल लीड / प्रोजेक्ट लीड: 200

C-DAC Recruitment 2022: एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

उम्र सीमा: प्रोजेक्ट एसोसिएट पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर पदों के लिए आयु सीमा 35 वर्ष और 56 वर्ष प्रोजेक्ट मैनेजर / प्रोग्राम मैनेजर / प्रोग्राम डिलीवरी मैनेजर / नॉलेज पार्टनर और सीनियर के लिए है. प्रोजेक्ट इंजीनियर/मॉड्यूल लीड/प्रोजेक्ट लीड पद.

C-DAC Recruitment 2022: शैक्षिक योग्यता:

प्रोजेक्ट एसोसिएट के पद के लिए, आवेदकों को बीई / बी-टेक होना चाहिए. अन्य सभी पदों के लिए आवेदकों के पास बीई/बी-टेक होना चाहिए. अधिसूचना में अधिक डिटेल देखें. इस विज्ञापन में आवेदन करने के लिए सी-डैक द्वारा कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है.

वैकेंसी के लिए आवेदन के स्टेप्स

-आधिकारिक वेबसाइट cdac.in पर जाएं.

-होमपेज पर करियर लिंक पर क्लिक करें.

– Current Job Opportunities के तहत “C-DAC Invites online applications for various contractual positions at all levels for Centres/locations across India.” पर क्लिक करें.

-पदों के लिए उपलब्ध आवेदन लिंक पर क्लिक करें.

-रजिस्टर करें और आवेदन करने के लिए लॉगिन करें.

-फॉर्म भरें और सबमिट करें, एक प्रिंटआउट लें.

ऑफिशियल नोटिस यहां पढ़ें

