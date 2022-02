Central Bank of India SO Recruitment 2022: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर बनने का गोल्डन चांस, आज से आवेदन शुरू, 78000 मिलेगी सैलरी

Central Bank of India SO Recruitment 2022: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) में नौकरी (Sarkari Naukri) करने का मन बना रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. इसके (Central Bank of India SO Recruitment 2022) लिए Central Bank of India ने इंफॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, सीनियर मैनेजर के तहत स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती (Central Bank of India SO Recruitment 2022) के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (Central Bank of India SO Recruitment 2022) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे Central Bank of India की आधिकारिक वेबसाइट Centralbankofindia.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (Central Bank of India SO Recruitment 2022) के लिए आज यानी 10 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://www.centralbankofindia.co.in/en पर क्लिक करके भी इन पदों (Central Bank of India SO Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default के जरिए भी आधिकारिक नोटिफिकेशन (Central Bank of India SO Recruitment 2022) को देख सकते हैं. इस भर्ती (Central Bank of India SO Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 19 पदों को भरा जाएगा.

Central Bank of India SO Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि – 10 फरवरी 2022

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि – 02 मार्च 2021

Central Bank of India SO Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

स्पेशलिस्ट ऑफिसर – 19 पद

एससी – 2

एसटी – 1

ओबीसी – 5

ईडब्ल्यूएस – 1

जनरल – 10

Central Bank of India SO Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस / / IT / ECE or MCA / M.Sc. (IT) / M.Sc. (Computer Science) में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए. साथ ही 6 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए.

Central Bank of India SO Recruitment 2022 के लिए आवेदन शुल्क

एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार – 175 / – + जीएसटी

अन्य सभी उम्मीदवार – रु. 850/-+जीएसटी

Central Bank of India SO Recruitment 2022 के लिए चयन प्रक्रिया

चयन ऑनलाइन परीक्षा और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.

Central Bank of India SO Recruitment 2022 के लिए वेतन

एमएमजी स्केल III – 63840-1990(5)-73790-2220(2)-78230

