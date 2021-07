CRPF CAPF AC Result: सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें नतीजे

नई दिल्ली. सेंट्रल रिजर्व पुलिस ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती परीक्षा 2019 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. रिजल्ट के अनुसार, कुल 152 अभ्यर्थियों का असिस्टेंट कमांडेंट पद पर अंतिम रूप से सेलेक्शन हुआ है. असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अपने नतीजे सीआरपीएफ की वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. सीआरपीएफ ने रिजल्ट की पीडीएफ फाइल अपलोड कर दी है. नोटिफिकेशन के अनुसार, 91 अभ्यर्थियों का चयन सीआरपीएफ, 61 का बीएसएफ, 60 का एसएसबी, 26 का आईटीबीपी और 26 का सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में चयन हुआ है.- सबसे पहले सीआरपीएफ की वेबसाइट crpf.gov.in पर जाएं- होम पेज पर मौजूद लिंक ‘Allocation of Successful Candidates of CENTRAL ARMED POLICE FORCES (AC) Examination-2019 against the advertisement number A.VI-1/2019-Rectt(AC-2019)’ पर क्लिक करें- अब एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी- अब CTRL+F+ रोल नंबर एंटर करे सर्च करें- आपका रोल नंबर मिलता है तो समझिए पास हैं- इसे डाउनलोड करके या प्रिंट आउट निकालकर भविष्य के लिए रख लें