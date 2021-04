Sarkari naukri Result : बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, देखें किसकी कहां हुई नियुक्ति

नई दिल्ली. बिहार में पुलिस कांस्टेबल के 11 हजार 880 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है. फिजिकल टेस्ट में शामिल हुए अभ्यर्थी अपने नतीजे बिहार के केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड की वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर चेक कर सकते हैं. चयनित अभ्यर्थियों को बिहार पुलिस, बिहार मिलिट्री पुलिस, स्पेशल इंडिया रिजर्व बटालियन और बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बटालियन में नियुक्त किया जाएगा. कांस्टेबल भर्ती-2020 के लिए अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट 07 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2021 के बीच हुआ था.माना जा रहा है कि पुलिसकर्मियों की कमी से जूझ रहे बिहार में इस भर्ती प्रक्रिया के पूरी हो जाने के बाद कानून व्यवस्था संभालने में बड़ी मदद मिलेगी. इस भर्ती प्रक्रिया में कोरोना महामारी की वजह से कुछ देरी हुई है. इसके परिणाम काफी पहले ही घोषित किए जा सकते थे लेकिन महामारी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया.-सबसे पहले बिहार केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड की वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं-होम पेज पर बिहार पुलिस सेक्शन में 12-04-2021 Results: Finally selected candidates for the post of Constable in Bihar Police, Bihar Military Police, Special India Reserve Battalion and Bihar State Industrial Security Battalion. (Advt. No. 02/2019) लिंक पर क्लिक करें- अब पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी, इसमें चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर प्रकाशित हैं- अभ्यर्थी अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हैं- भविष्य के रेफरेंस के लिए इसे डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैंचयनित अभ्यर्थियों को अपने पहचान पत्र, इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट, बिहार पुलिस डोमिसाइल सर्टिफिकेट आदि दस्तावेजों के साथ25 और 26 अप्रैल को बिहार पुलिस के रिक्रूटमेंट ऑफिस में उपस्थित होना है. यहां दस्तावेजों की जांच की जाएगी.