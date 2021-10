SHSB Admit card : बिहार हेल्थ सोसाइटी ने जारी किया 8000 से अधिक पदों पर भर्ती की परीक्षा का एडमिट कार्ड

नई दिल्ली. SHSB Admit card : बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने एएनएम, लैब टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, शहरी स्वास्थ्य सहायक सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इसे statehealthsocietybihar.org वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की इस भर्ती के तहत 8 हजार 583 रिक्त पद भरे जाएंगे. इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा 21 से 24 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी.

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए एडिट कार्ड साथ लेकर जाना जरूरी है. बिना एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट के परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा. साथ ही अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारियों को अच्छी तरह पढ़ लें.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

– सबसे पहले बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की वेबसाइट statehealthsocietybihar.org पर जाएं.

-यहां दिख रहे ‘Important Notice against Advt. No. 07/2020, 10/2020, 04/2021 & 05/2021, Instructions for Candidate & download admit card के लिंक पर क्लिक करें.

-आपके सामने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के सुझाव का पेज खुल जाएगा, इसमें मांगी गई जानकारी जैसे एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि भरें.

-लॉग इन के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एडमिट कार्ड आ जाएगा.

-इसे डाउनलोड कर लें और आगे की जरूरतों के लिए प्रिंट करवा लें.

