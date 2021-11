UKPSC APO Admit Card : सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी

नई दिल्ली. UKPSC APO Admit Card : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी यानी असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर (APO) भर्ती प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. यूकेपीएससी एपीओ भर्ती 2021 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट ukpsc.net.in पर जाकर 21 नवंबर तक डाउनलोड कर सकते हैं. उत्तराखंड सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 21 नवंबर को आयोजित की जानी है. इस भर्ती परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकार के 200 प्रश्न पूछे जाएंगे. पेपर दो भागों में विभाजित होगा. पहला भाग जीएस का होगा. जबकि दूसरा भाग लॉ का होगा. दोनों भाग 100-100 अंकों के होंगे. सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए तीन घंटे का समय मिलेगा. प्रत्येक खंड के लि एक घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा.

यूकेपीएससी एपीओ भर्ती प्रारंभिक परीक्षा पास होने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा देनी होगी. यह 400 अंकों की होगी. इसमें भी पास होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अनुसार एपीओ पद पर कुल 63 वैकेंसी है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया तीन अगस्त से 23 अगस्त 2021 तक हुई थी.

ऐसे डाउनलोड करें यूकेपीएससी एपीओ भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड

– सबसे पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट ukpsc.net.in पर जाएं

– अब होम पेज पर Click here for Admit Card’ given against‘Admit Card for Uttarakhand Assistant Prosecution Officer (Preliminary) Examination- 2021’ लिंक पर क्लिक करें

– अब अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड या अप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि या अपना नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि एंटर करके सबमिट करें

– अब एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हे जाएगा

– इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लें

