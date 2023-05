सरकारी नौकरी: 12वीं पास के लिए SSC CHSL की 1600 वैंकेंसी, एग्जाम डेट बदली, करें चेक

SSC CHSL Exam Date 2023: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने कंबाइंड हायर सेकंडरी लेवल (Combined Higher Secondary Level, 10+2) एग्जाम 2023 के लिए Lower Divisional Clerk, Junior Secretariat Assistant, Data Entry Operator की 1600 वैकेंसी से जुड़ा अपडेट जारी किया है. इन पदों के लिए होने वाले SSC CHSL Exam Date 2023 की डेट रिवाइज्ड की गई है. इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 08-06-2023 है. इन पदों के लिए आवेदन 09-05-2023 से शुरू हो गए हैं.

आवेदन करने का लास्ट समय

वे उम्मीदवार जो इन पदों के लिए सभी पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं और इसके लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं. वे इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट से लेकर तमाम जानकारी यहां से लें. इन पदों के लिए आवेदन करने का लास्ट समय 08-06-2023 को रात 11 बजे तक है. ऑनलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट 10-06-2023 को रात 11 बजे तक है. ऑफलाइन चालान 11-06-2023 तक दे सकते हैं. चालान के लिए पेमेंट करने की तारीख 12–06–2023 है. लेकिन इसे बैंक आवर्स में करना होगा.

कैसे करें पेमेंट

आवेदन की फीस रिजर्व कैंडिडटे्स के अलावा सभी के लिए 100/- रुपए है. महिलाएं, SC, ST, PWD, Ex Serviceman कैंडिडेट्स के लिए फ्री है. ऑनलाइन पेमेंट करने वाले कैंडिडेट BHIM UPI, नेट बैंकिंग, Visa, MasterCard, Maestro, RuPay, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं. ‘Window for Application Form Correction’ और online payment of Correction की डेट 14–06–2023 से 15–06–2023 तक रात 11 बजे तक है.

एग्जाम कब

Tier–I (Computer Based Examination) संभवत: अगस्त 2023 में होना तय हुआ है. Tier–II (Computer Based Examination) का शेड्यूल जारी होना बाकी है.

आवेदन के लिए उम्र सीमा

Lower Divisional Clerk, Junior Secretariat Assistant, Data Entry Operator के पदों के लिए आवेदन करने वालों की उम्र कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 27 साल तय की गई है. 02-08-1996 से पहले 01-08-2005 के बाद जन्म लेने वाले कैंडिडेट आवेदन के लिए एलिजिबल नहीं हैं. अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स 12वीं पास हो.

