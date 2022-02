Govt Jobs, NID Faculty Recruitment 2022 : NID में निकली है फैकल्टी पदों पर वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन

भारतीय रेलवे में ग्रुप C के पदों पर बिना परीक्षा पा सकते हैं नौकरी, आवेदन शुरू

Govt Jobs, NID faculty Recruitment 2022 : नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (NID), मध्य प्रदेश ने फैकल्टी के 23 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है. एनआईडी भर्ती 2022 के तहत प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी, प्रिंसिपल टेक्निकल इंस्ट्रक्टर, सीनियर टेक्निकल इंस्ट्रक्टर, सीनियर डिजाइन इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती होगी. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट nidmp.ac.in पर जाकर 10 मार्च तक करना है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में फैकल्टी के पदों पर भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी.

NID, MP Recruitment 2022 : वैकेंसी का डिटेल

प्रिंसिपल डिजाइनर (प्रोफेसर)- 3 पद

सीनियर फैकल्टी/डिजाइनर (एसोसिएट प्रोफेसर)- 3 पद

एसोसिएट सीनियर फैकल्टी/डिजाइनर(असिस्टेंट प्रोफेसर)- 5 पद

डिजाइनर/फैकल्टी- 7 पद

प्रिंसिपल टेक्निकल इंस्ट्रक्टर- 2 पद

सीनियर टेक्निकल इंस्ट्रक्टर- 2 पद

सीनियर डिजाइन इंस्ट्रक्टर- 1 पद

NID, MP Recruitment 2022 : आवश्यक शैक्षिक योग्यता

डिजाइन में पीजी डिग्री/डिप्लोमा के साथ इंस्ट्रियल डिजाइन, कम्युनिकेशन डिजाइन, टेक्सटाइल एवं अपरेल डिजाइन में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए.

NID, MP Recruitment 2022 : अप्लीकेशन फीस

अनारक्षित वर्ग और ओबीसी (नॉन क्रीमीलेयर) – 1000 रुपये

एससी, एसटी, इडब्लूएस, दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन, महिला- आवेदन फ्री

कैसे करना है आवेदन

– सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, एमपी की वेबसाइट NID at nidmp.ac.in पर जाएं

– होम पेज पर करियर टैब पर क्लिक करें

– अब Recruitment to various Faculty Posts लिंक पर क्लिक करेंगे

– अब स्वयं को रजिस्टर करके लॉग इन करें

– अब अप्लीकेशन फीस का पेमेंट करें

– अब सबमिट किए गए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें

NID फैकल्टी भर्ती 2022 का विज्ञापन देखें

