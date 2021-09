HSSC Result : हरियाणा पुलिस कमांडो भर्ती के फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट जारी

नई दिल्ली. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने हरियाणा पुलिस कमांडो भर्ती के फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है. पुलिस कमांडो भर्ती का फिजिकल टेस्ट 16 अगस्त से 12 अगस्त तक हुआ था. इसमें शारीरिक माप-तौल और फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट हुआ था. हरियाणा पुलिस कमांडो भर्ती के फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट hssc.gov.in पर चेक कर सकते हैं. इस परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को अब दौड़ का टेस्ट देना होगा. हरियाणा एसएससी की ओर से दौड़ के टेस्ट का समय और तिथि की जानकारी जल्द ही दी जाएगी. इसमें अभ्यर्थियों को सात मिनट 30 सेकेंड में दो किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी. यह परीक्षा 10 अंकों की है.

हरियाणा पुलिस कमांडो भर्ती का फिजिकल टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देनी होगी. यह 60 अंक की होगी. इस भर्ती के तहत कुल 520 वैकेंसी है. इसका नोटिफिकेशन जून 2021 में हुई थी.

हरियाणा पुलिस कमांडो भर्ती के फिजिकल टेस्ट का ऐसे चेक करें रिजल्ट

– सबसे पहले हरियाणा एसएससी की वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं

– इस वेबसाइट पर पब्लिक नोटिस में जाएं

– अब यहां List of Qualified Candidates for PST (Running) for the post of Male Constable (Commando Wing)’ लिंक पर क्लिक करें

– इस लिंक पर क्लिक करके रिजल्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें

– इसमें अपना नाम रोल नंबर सर्च करें

यहां क्लिक करके सीधे रिजल्ट चेक कर सकते हैं

