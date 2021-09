IBPS RRB Score Card : आईबीपीएस ने जारी किया क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का स्कोर कार्ड

नई दिल्ली. IBPS RRB Score Card : इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सोनेल बैकिंग यानी आईबीपीएस ने आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का स्कोर कार्ड जारी कर दिया है. इसे आईबीपीएस की वेबसाइट ibps.in पर चेक किया जा सकता है. प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को अब मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा. आईबीपीएस की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेन्स 2021 का आयोजन 3 अक्टूबर, 2021 को किया जाएगा. जिन उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया है, उन्हें “सूचना हैंडआउट” और कॉल लेटर में दी गई जानकारी के अनुसार मुख्य परीक्षा कॉल लेटर और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ यह कॉल लेटर लाना होगा.

बता दें कि आईबीपीएस क्लर्क भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर कल यानी नौ सितंबर तक मौजूद रहेगा. आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स 2021 क्लर्क परीक्षा 14 अगस्त को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी.

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का स्कोर कार्ड ऐसे चेक करें

– सबसे पहले आईबीपीएस की वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

– अब यहां “Click here to view your scores of Online Preliminary Exam for CRP-RRBs-X Office Assistant (Multipurpose)” के लिंक पर क्लिक करें.

– अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर व जन्मतिथि डालें.

– सब्मिट करते ही आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा.

ये भी पढ़ें

India Post GDS Recruitment 2021: छत्तीसगढ़ जीडीएस भर्ती के परिणाम जारी, ऐसे चेक करें रिजल्ट

Bank Jobs: इस बैंक में निकली हैं कई नौकरियां, यहां देखें कैसे करना है अप्लाई