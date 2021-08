Sarkari Naukri : हरियाणा में पीजीटी शिक्षकों की 1700 से अधिक वैकेंसी, तुरंत करें आवेदन

नई दिल्ली. हरियाणा के गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बंपर भर्ती निकली है. इसके तहत पीजीटी शिक्षकों के 1170 पद भरे जाएंगे. इसका भर्ती विज्ञापन 30 जुलाई को जारी किया गया था. आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2021 है.

पीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन ऑनलनाइन करना है. ऑनलाइन आवेदन हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट https://schooleducationharyana.gov.in/ पर जाकर करना है. इस वेबसाइट के जरिए आवेदन के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. यदि रजिस्ट्रेशन पहले से किए हैं तो अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से लॉगइन करना होगा.

ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए उम्मीदवार विभाग द्वारा जारी हेल्पलाइन 0172-5049801 पर फोन करके या ईमेल आईडी academiccellhry@gmail.com पर मेल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

आवश्यक शैक्षिक योग्यता

– अभ्यर्थी का अंग्रेजी बोलने में दक्ष होना चाहिए. हिंदी/संस्कृत/पंजाबी छोड़कर सभी विषयों को अंग्रेजी में पढ़ाना होगा.

ऐसे करें आवेदन

– सबसे पहले हरियाणा शिक्षा विभाग की वेबसाइट schooleducationharyana.gov.in पर जाएं

– इसके बाद व्हॉट्स न्यू सेक्शन में ONLINE APPLICATION FOR POSTING IN MODEL SANSKRITI SCHOOLS OF THE STATE (PGT ONLY)(30.07.2021) लिंक मिलेगा

– इस पर क्लिक करें

– अब एक और नया पेज ओपन होगा

– यहां आवेदन करने का लिंक मिलेगा

– इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के पेज पर पहुंच जाएंगे

– रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो करें और कर चुके हैं पहले से तो लॉग इन करें

– रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी जन्मतिथि और आधार नंबर आदि भरना होगा

ये भी पढ़ें

Fake institutes : यूजीसी ने जारी की 24 फर्जी संस्थानों की लिस्ट, यूपी, दिल्ली टॉप पर

CBSE 10th Result 2021: 10वीं में नहीं बनी मेरिट लिस्ट, जानिए क्या है वजह