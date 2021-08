Indian Coast Guard Group B Recruitment 2021: नौकरी की तलाश कर रहे उम्‍मीदवारों के लिये इंडियन कोस्ट गार्ड मौका लेकर आया है. इंडियन कोस्‍ट गार्ड ने चार्जमैन, जनरल सेंट्रल सर्विस, ग्रुप बी नॉन गजेटेड पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं. चयनित उम्‍मीदवारों को 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए तक का वेतन प्राप्‍त होगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों (13 सितंबर) के भीतर ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं.

इस भर्ती प्रक्र‍िया के जरिये चेन्नई, तूतीकोरिन, डिगलीपुर, कैंपबेल बे, जखाऊ, कोलकाता और हल्दिया में पोस्‍ट‍िंग मिलेगी.

Indian Coast Guard Group B Recruitment 2021: पदों की संख्‍या

चार्जमैन – 9

Indian Coast Guard Group B Recruitment 2021: योग्‍यता

शैक्षणिक योग्‍यता: किसी भी मान्‍यता प्राप्‍त यूनिवर्सिटी से मेकेनिकल या मरीन या इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स या प्रोडक्‍शन इंजीनियरिंग करने वाले उम्‍मीदवार इन पदों के लिये आवेदन कर सकते हैं.

उम्र सीमा: 30 साल या इससे कम उम्र के उम्‍मीदवार पदों के लिये आवेदन कर सकते हैं. सरकारी नियमों के तहत उम्‍मीदवारों को उम्र सीमा में छूट प्राप्‍त होगी.

Indian Coast Guard Group B Recruitment 2021: अनुभव

हल मरम्मत या सामान्य इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडों के क्षेत्र में दो साल का अनुभव हो.

Indian Coast Guard Group B Recruitment 2021: चयन प्रक्र‍िया

उम्‍मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा. इसमें जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक, जनरल इंग्‍ल‍िश, मेंटल अबिलिटी और अनुभव से संबंधित प्रश्‍न होंगे.

Indian Coast Guard Group B Recruitment 2021: ऐसे करें आवेदन

इच्‍छुक उम्‍मीदवारों को अपने डॉक्‍यूमेंट्स के साथ नीचे दिये गए पते पर अपना आवेदन पत्र भेजना होगा.

Director-General (For CSO (Rectt), Coast Guard Headquarters, Directorate of Recruitment, C-1, Phase 2, Industrial Area, Sector 62, Noida, UP – 201309

