Jute Corporation of India Recruitment 2022: भारतीय जूट निगम में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, 12वीं, ग्रेजुएट करें आवेदन, 1.15 लाख होगी सैलरी

Jute Corporation of India Recruitment 2022: भारतीय जूट निगम (Jute Corporation of India) ने 63 अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट और जूनियर इंस्पेक्टरों के पदों (Jute Corporation of India Recruitment 2022) के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (Jute Corporation of India Recruitment 2022) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे Jute Corporation of India की आधिकारिक वेबसाइट jutecorp.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (Jute Corporation of India Recruitment 2022) पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://www.jutecorp.in/ पर क्लिक करके भी इन पदों (Jute Corporation of India Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://www.jutecorp.in/wp-content/uploads/2021/12/Rect_Adv के जरिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (Jute Corporation of India Recruitment 2022) को भी देख सकते हैं. इस भर्ती (Jute Corporation of India Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 63 पदों को भरा जाएगा.

Jute Corporation of India Recruitment 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथि

आवेदन करने की अंतिम तिथि- 13 जनवरी

Jute Corporation of India Recruitment 2022 के लिए रिक्ति विवरण

अकाउंटेंट: 12 पद

जूनियर असिस्टेंट: 11 पद

जूनियर इंस्पेक्टर: 40 पद

Jute Corporation of India Recruitment 2022 के लिए योग्यता मानदंड

अकाउंटेंट- उम्मीदवारों के पास एम. कॉम एडवांस्ड अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग के साथ 5 सालों का अनुभव होना चाहिए या बी. कॉम के साथ कॉमर्शियल अकाउंट को देख-रेख करने का 7 सालों का अनुभव होना चाहिए.

जूनियर असिस्टेंट- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट या समकक्ष कंप्यूटर (एमएस वर्ड और एक्सेल) का उपयोग करने का अनुभव और न्यूनतम टाइपिंग स्पीड अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए.

जूनियर इंस्पेक्टर – किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ कच्चे जूट की खरीद/बिक्री में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.

ये भी पढ़ें…

NBCC में इन विभिन्न पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, ग्रेजुएट करें अप्लाई

ONGC में इन पदों पर आवेदन करने के बचे हैं चंद दिन, जल्द करें अप्लाई

Tags: Central govt, Employment News, Jobs, Jobs in india, Jobs news, Permanent jobs