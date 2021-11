Sarkari Naukri: हाईकोर्ट में ग्रेजुएशन पास के लिए नौकरियां, जल्द करें आवेदन, लास्ट डेट में बचे हैं सिर्फ 1 दिन

नई दिल्ली (Sarkari Naukri). कर्नाटक हाईकोर्ट ने टाइपिस्ट के पदों पर भर्तियां (Karnataka HC Recruitment 2021) निकाली हैं. इन पदों के लिए 27 अक्टूबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया जारी है और आवेदन की अंतिम तिथि कल हैं. ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इन पदों (Karnataka HC Recruitment 2021) के लिए आवेदन नहीं किया है. वह हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट karnatakajudiciary.kar.nic.in के जरिए 27 नवंबर 2021 तक आवेदन (Sarkari Naukri 2021) कर सकते हैं.

टाइपिस्ट के कुल 150 रिक्त पदों (Sarkari Naukri 2021) पर भर्तियां की जाएगी. अभ्यर्थी इस लिंक https://karnatakajudiciary.kar.nic.in/recruitmentNotifications/typ2021/NTYP2021.pdf पर क्लिक कर नोटिफिकेशन देख सकते हैं. साथ ही इस लिंक पर https://recruitmenthck.kar.nic.in/hck/typ क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं.

Karnataka HC Recruitment 2021: शैक्षणिक योग्यता

इन पदों (Sarkari Naukri) के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. अभ्यर्थी का 55 फीसदी नंबरों के साथ पास होना अनिवार्य है.

Karnataka HC Recruitment 2021: आयु सीमा

इन पदों (Sarkari Naukri) के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं अधिकतम उम्र की सीमा में ओबासी वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष और एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है.

Karnataka HC Recruitment 2021: चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों का चयन टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा. अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं.

Karnataka HC Recruitment 2021: इन तिथियों का रखें ध्यान

आवेदन शुरू होने की तिथि – 27 अक्टूबर 2021

आवेदन की अंतिम तिथि – 27 नवंबर 2021

Karnataka HC Recruitment 2021: ऐसे करें आवेदन

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट karnatakajudiciary.kar.nic.in पर जाएं.

-होम पेज पर दिए गए Notification सेक्शन में जाएं.

-यहां दिए गए Recruitment के लिंक पर क्लिक करें.

-अब Notification No.HCRB/TYP-10/2021 Dated:27/10/2021 for recruitment of 150 Posts of Typists के लिंक पर क्लिक करें.

-यहां Click here to Apply Online Application के लिंक पर क्लिक करें.

-अब दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें.

-मांगे गए सभी शैक्षणिक आदि दस्तावेज को अपलोड करें.

-आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट कर क्लिक करें.

-अब सबमिट किए गए आवेदन का प्रिंट निकाल लें.

